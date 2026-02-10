Monika Seleš nakon dugo vremena pokazala kako izgleda: Bori se s teškom bolešću

Legendarna tenisačica Monika Seleš (52) nakon dugo vremena je na društvenim mrežama objavila fotografiju i pokazala cijelom svijetu kako sada izgleda.

Seleš, koja je u karijeri osvojila devet Grand Slam titula, prošle je godine otkrila da joj je dijagnosticirana teška bolest - mijastenija gravis, kronična autoimuna neuromišićna bolest koja uzrokuje slabost i umor, a uzrok joj je poremećaj u prijenosu živčanih impulsa.

Na fotografiji objavljenoj na društvenim mrežama, Seleš pozira u sportskoj odjeći s pilates loptom u rukama, a osmijeh na njezinu licu svjedoči o pozitivnom stavu.

"Malo kasnim sa svojom novogodišnjom odlukom, ali podsjećam se da budem ljubazna prema sebi i prihvatim ideju da je bolje početi kasno nego nikako", napisala je legendarna sportašica.

Karijera prekinuta na vrhuncu moći

Život Monike Seleš, rođene Novosađanke koja danas živi na Floridi, obilježen je nevjerojatnim usponima i tragičnim padovima. Kao tenisko čudo od djeteta, sa samo šesnaest godina postala je najmlađa pobjednica Roland Garrosa u povijesti. Početkom devedesetih bila je nezaustavljiva sila, osvojivši osam od svojih devet Grand Slam titula kao tinejdžerica i držeći prvo mjesto na svjetskoj ljestvici.

Njezina dominacija brutalno je prekinuta 30. travnja 1993. godine u Hamburgu. Tijekom četvrtfinalnog meča, Gunter Parche, opsjednuti obožavatelj njezine najveće suparnice Steffi Graf, utrčao je na teren i zario joj nož u leđa. Fizička rana zacijelila je relativno brzo, no psihičke posljedice bile su razorne. Teniski teren, koji je smatrala svojim najsigurnijim mjestom, postao je mjesto traume. Dvije godine nije igrala, boreći se s depresijom i poremećajem prehrane.

Nakon duge stanke, Seleš se vratila tenisu 1995. godine i uspjela osvojiti još jedan Grand Slam, Australian Open 1996., no nikada se nije vratila na razinu nepobjedivosti koju je imala prije napada. Službeno se povukla 2008. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljeni su svi bolidi koji će biti na stazi u novoj sezoni Formule 1