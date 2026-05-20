ČUDO OD DJETETA /

Zapamtite ovo ime: Ladimir Mayorov (12) osvojio medalju na seniorskom turniru

Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Mayorov je do bronce stigao sa samo 12 godina, devet mjeseci i 28 dana

20.5.2026.
21:54
Sportski.net
IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
Dvanaestogodišnji Ladimir Mayorov iz Španjolske šokirao je svijet kada je u paru sa sunarodnjakom Albertom Vilardellom (23) pobijedio iskusni portugalski dvojac Tiaga Apoloniju (39) i Joãa Freitasa (38) na stolnoteniskom WTT Feeder turniru u portugalskom Lagosu.

Mayorov je do bronce stigao sa samo 12 godina, devet mjeseci i 28 dana te tako srušio rekord Tajlanđanke Kulapassr Vijitviriyagul, koja je 2023. na WTT Feeder turniru u Bangkoku stigla do polufinala s 13 godina, dva mjeseca i 11 dana. Mayorov ju je nadmašio za impresivnih 136 dana, čime je postavio novi, teško dostižan standard za mlade nade.

Uspjeh mladog Ladimira nije ništa čudno kada znate da je njegov otac i trener Eduard bivši reprezentativac Sovjetskog Saveza i Ukrajine. On je očito prenio pobjednički gen na sina, koji je s tek 11 godina postao prvak Španjolske do 19 godina, pobjeđujući protivnike i do sedam godina starije.

