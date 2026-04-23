Pogledajte kako je Gaćina 'poludio' na suca: Uz žestoke psovke tražilo se i poznavanje fizike

Andrej Gaćina poražen je od Francuza Joea Seyfrieda 3:2 nakon sporne sudačke odluke na meč-lopti protivnika, a nakon koje je jedan od najboljih hrvatskih stolnotenisača burno reagirao.

U odlučujućem setu Seyfried je imao meč loptu pri vodstvu od 10:9 i servis, a hrvatski tenisač je napao. Francuzov udarac pogodio je rub stola, a ostalo je sporno je li loptica udarila u bočni dio stola ili je već bila u padu.

Smatrao je Gaćina da je bod pripadao njemu i ušao u raspravu sa sucima, a jednog od njih pitao je i poznaje li osnove fizike. Završio je u raspravi i s protivnikom.

Suci su se ipak priklonili na stranu Francuza, a Gaćina je snažno udario lopticu uz nekoliko psovki i dobio žuti karton.

Uz psovke se i zahvalio sucu na kartonu te mu poručio da ne zna raditi svoj posao. Scene pogledajte OVDJE.

