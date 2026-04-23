ŽUSTRA RASPRAVA /

Pogledajte kako je Gaćina 'poludio' na suca: Uz žestoke psovke tražilo se i poznavanje fizike

Pogledajte kako je Gaćina 'poludio' na suca: Uz žestoke psovke tražilo se i poznavanje fizike
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Uz psovke se i zahvalio sucu na kartonu te mu poručio da ne zna raditi svoj posao

23.4.2026.
21:49
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
Andrej Gaćina poražen je od Francuza Joea Seyfrieda 3:2 nakon sporne sudačke odluke na meč-lopti protivnika, a nakon koje je jedan od najboljih hrvatskih stolnotenisača burno reagirao. 

U odlučujućem setu Seyfried je imao meč loptu pri vodstvu od 10:9 i servis, a hrvatski tenisač je napao. Francuzov udarac pogodio je rub stola, a ostalo je sporno je li loptica udarila u bočni dio stola ili je već bila u padu. 

Smatrao je Gaćina da je bod pripadao njemu i ušao u raspravu sa sucima, a jednog od njih pitao je i poznaje li osnove fizike. Završio je u raspravi i s protivnikom. 

Suci su se ipak priklonili na stranu Francuza, a Gaćina je snažno udario lopticu uz nekoliko psovki i dobio žuti karton

Uz psovke se i zahvalio sucu na kartonu te mu poručio da ne zna raditi svoj posao. Scene pogledajte OVDJE

POGLEDAJTE VIDEO: Kek pucao iz Maksanovog kornera: 'Tih deset bodova između Dinama i Hajduka je objektivna razlika'

