Ovako izgleda nogometaš kada moli suca da mu ne pokaže karton: Hit snimka obilazi svijet

Argentinski nogometaš koji igra za američki Orlando City Rodrigo Schlegel zvijezda je viralne snimke koja obilazi svijet.

Suci u američkom MLS-u, naime, već neko vrijeme nose kameru koja prikazuje događaje na terenu iz njihove perspektive, a na utakmici Orlanda i Cincinnattija snimila je urnebesnu snimku, na kojoj Schlegel nakon jednog prekršaja kojeg je skrivio prekinje suca da mu ne pokaže žuti karton.

Sudac je dotrčao do njega i posegnuo rukom u džep da izvadi karton na što je nogometaš uz gestikuliranje rekao:

"Nemoj mi dati karton, propustit ću sljedeću utakmicu! Dotaknuo sam loptu!"

Njegov apel nije urodio plodom pa će Schlegel, suigrač našeg Marca Pašalića, propustiti utakmicu Orlanda protiv Columbusa 5. listopada.

