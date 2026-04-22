Što može poći po zlu? Pogledajte kako najmoderniji robot pobjeđuje najbolje stolnotenisače

Autonomni robotski igrač stolnog tenisa nazvan Ace postigao je prekretnicu za umjetnu inteligenciju i robotiku u Tokiju natječući se, a ponekad i pobjeđujući vrhunske stolnotenisače, podvig koji bi mogao nagovijestiti niz drugih primjena za slično vješte robote.

Ace, kojeg je stvorio japanski odjel za istraživanje umjetne inteligencije tvrtke Sony, prvi je robot koji je postigao performanse na razini stručnjaka u natjecateljskom fizičkom sportu, onom koji zahtijeva brze odluke i precizno izvršenje, rekao je voditelj projekta. Ace je to učinio korištenjem brze percepcije, upravljanja temeljenog na umjetnoj inteligenciji i najsuvremenijeg robotskog sustava.

Od 1983. godine postoje razni roboti za igranje stolnog tenisa, ali do sada nisu mogli parirati visokokvalificiranim ljudskim natjecateljima. Ace je to promijenio svojim nastupima protiv igrača elitne i profesionalne razine u mečevima koji su slijedili pravila Međunarodne federacije za stolni tenis.

"Za razliku od računalnih igara, gdje prethodni AI sustavi nadmašuju ljudske stručnjake, fizički sportovi i sportovi u stvarnom vremenu poput stolnog tenisa ostaju glavni otvoreni izazov zbog svojih zahtjeva za brzim, preciznim interakcijama u blizini prepreka i na rubu ljudskog vremena reakcije“, rekao je Peter Dürr, direktor Sony AI Zurich i voditelj Sony AI projekta Ace.

Cilj projekta nije bio samo natjecanje u stolnom tenisu, već i razvoj uvida u to kako roboti mogu percipirati, planirati i djelovati ljudskom brzinom i preciznošću u dinamičnim okruženjima, rekao je Dürr.

Sustav percepcije

"Uspjeh Acea, sa svojim sustavom percepcije i algoritmom upravljanja temeljenim na učenju, sugerira da bi se slične tehnike mogle primijeniti na druga područja koja zahtijevaju brzu kontrolu u stvarnom vremenu i ljudsku interakciju - poput robotike za proizvodnju i usluge, kao i primjene u sportu, zabavi i sigurnosno kritičnim fizičkim domenama“, rekao je Dürr, glavni autor studije koja opisuje Aceova postignuća objavljena u srijedu u časopisu Nature.

U mečevima detaljno opisanim u studiji, Ace je u travnju 2025. pobijedio u tri od pet mečeva protiv elitnih igrača, što je najviša razina vještine u sportu. Sony AI je rekao da je od tada Ace pobijedio profesionalne igrače u prosincu 2025. i prošlog mjeseca.

Aceova arhitektura integrira devet sinkroniziranih kamera i tri sustava vida za praćenje rotirajuće loptice s iznimnom točnošću i brzim vremenom obrade. "Ovo je dovoljno brzo da se uhvati kretanje koje bi ljudskom oku bilo mutno“, rekao je Dürr.

Istraživači su razvili prilagođenu robotsku platformu s osam zglobova, a to je, rekao je Dürr, minimalni broj potreban za izvođenje natjecateljskih udaraca: tri za položaj reketa, dva za njegovu orijentaciju i tri za brzinu i snagu udarca.

Bez emocije

Mayuka Taira, profesionalna igračica stolnog tenisa koja je prošlog prosinca izgubila meč od Acea, rekla je u komentarima koje je dao Sony AI da su snage robota to što ga je vrlo teško predvidjeti i ne pokazuje emocije.

"Budući da ne možete pročitati njegove reakcije, nemoguće je osjetiti kakve udarce ne voli ili s kojima se bori, a to ga čini još težim za igru“, rekla je Taira.

Rui Takenaka, elitni igrač koji je pobjeđivao i gubio mečeve protiv Acea, rekao je u komentarima koje je dostavio Sony AI:

„Kada je u pitanju moj servis, ako bih koristio servis sa složenom rotacijom, Ace bi također vratio lopticu sa složenom rotacijom, što mi je otežavalo. Ali kada bih koristio jednostavan servis, Ace bi vratio jednostavniju lopticu. To mi je olakšalo napad na treći udarac i mislim da je to bio ključni razlog zašto sam uspio pobijediti.“

Ace ima prostora za napredak, rekao je Dürr.

"Ace ima nadljudsku sposobnost čitanja rotacije dolazećih loptica i nadljudsko vrijeme reakcije. Kako uči igrati ne gledajući ljude kako igraju, već se sam trenira u simulaciji, također reagira drugačije od ljudskih igrača i stvara iznenađujuće situacije“, rekao je Dürr. "Istodobno, profesionalni ljudski sportaši vrlo su dobri u prilagođavanju protivniku i pronalaženju slabosti, što je područje na kojem radimo.“

Tvrtke diljem svijeta napreduju s robotima. U nedjelju su, na primjer, roboti nadmašili ljudske trkače u polumaratonskoj utrci u Pekingu.

