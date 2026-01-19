Wengen i rukometni Euro donijeli iznenađenja, ali ozljeda vaterpolista šokirala Hrvatsku

Već standardno ponedjeljkom, Net.hr vam u Vikend retrovizoru donosi pregled najzanimljivijih sportskih događaja proteklog vikenda. Sve oči bile su uprte u RTL-ovo Vrijeme je za Rukomet i utakmicu Hrvatska-Gruzija.

Sportski vikend otvoren je u velikom stilu na Old Traffordu. Manchester je svjedočio debiju Michaela Carricka na klupi, a bivši kapetan Uniteda započeo je svoju trenersku priču pobjedom protiv momčadi Pepa Guardiole. Istovremeno, u švicarskom Wengenu vozio se spust Svjetskog kupa, gdje je Marco Odermatt još jednom potvrdio status domaće zvijezde i ponovno završio na postolju.

Svakog ponedjeljka čitajte Vikend retrovizor Net.hr-a.

Hrvatska sportska javnost najveću je pozornost ipak usmjerila prema rukometu i susretu protiv Gruzije, kojeg smo savladali sa više muke dok se na afričkom kontinentu igrala prava drama, Nigerija je nakon izvođenja jedanaesteraca svladala Egipat na Afričkom kupu nacija.

Nogometnih razloga za zadovoljstvo imao je i Ante Budimir, koji je s dva pogotka briljirao u dresu Osasune, dok su hrvatski vaterpolisti rutinski svladali Rumunjsku rezultatom 17:9, iako je pobjedu zasjenila ozljeda Luke Fatovića.

Subota je donijela i jedno od najvećih iznenađenja na Europskom prvenstvu u rukometu,Srbija je šokirala Njemačku pobjedom 30:27 i tako dodatno zakomplicirala borbu u skupini.

Nedjeljni program započeo je u Bundesligi, gdje je Igor Matanović zabio pogodak u uzbudljivom remiju Augsburga i Freiburga (2:2). U Wengenu su na slalomskoj stazi nastupili i hrvatski skijaši Samuel Kolega startao je s brojem 19, ali nije ušao u drugu vožnju, dok je Istok Rodeš sa 31. startne pozicije na koncu završio 9, dok je Filip Zubčić na kraju završio sedmi.

Rukometni Euro donio je nove okršaje, uključujući susret Sjeverne Makedonije i Portugala koji su suret odigrali bez pobjednika 29:29, dok je u vaterpolu Srbija pobjedom protiv Mađarske preuzela vrh skupine E na Europskom prvenstvu.

Vikend je zaključio bogat međunarodni program: Danska je demonstrirala silu uvjerljivom pobjedom u rukometu, u la ligi Real Madrid je upisao nova tri boda, dok je Barcelona doživjela neočekivan poraz od Real Sociedada, čime je još jednom potvrđeno da ovaj sportski tjedan nije prošao bez iznenađenja.

