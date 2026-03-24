Pratimo Zrinku Ljutić u finalu razočaravajuće sezone, velika borba za glavnu nagradu

Slalom (Ž) - Lillehammer (NOR)

10:30/13:30

Ostale su još samo četiri utrke do kraja skijaške sezone. Nakon što smo za vikend gledali posljednje brze utrke, utorak i srijeda donose posljednje tehničke utrke.

Nakon muškog veleslaloma, u Lillehammeru je danas i ženski slalom. Najbolja hrvatska skijašica i najbolja slalomašica prošle sezone, Zrinka Ljutić, završila je 23. u poretku slaloma uoči završnice i tako izborila nastup u Norveškoj (morate biti u 25 op.a.).

Kako nema Katharine Liensberger, Zrinka će startati s brojem 22. Mali globus je već odavno osigurala Mikaela Shiffrin, ali ova će utrka biti značajna u borbi za Veliki globus. Uoči posljednje dvije utrke u sezoni Shiffrin ima 45 bodova više od Njemice Emme Aicher. Njemačka skijašica ima broj 4, a Shiffrin je izvukla broj 6.

Prva vožnja na rasporedu je u 10:30, a druga u 13:30.

