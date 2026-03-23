okončanje sezone /

Sezona se bliži kraju: Pogledajte raspored hrvatskih skijaša za posljednje utrke

Sezona se bliži kraju: Pogledajte raspored hrvatskih skijaša za posljednje utrke
Foto: Emma Wallskog/Bildbyran Photo Agency/Profimedia

Prošlogodišnja osvajačica Malog globusa u slalomu Zrinka Ljutić na stazu će u prvoj vožnji među posljednjima, s brojem 22.

23.3.2026.
20:46
Hina
 U utorak će u norveškom Hafjellu biti održan posljednji veleslalom za skijaše i slalom za skijašice u na završnici Svjetskog kupa, a u obje utrke će Hrvatska imati jednog predstavnika i jednu predstavnicu.

Prvi će u 9.30 sati s natjecanjem započeti skijaši, a Filip Zubčić će imati startni broj 19, a na startnoj listi je 27 imena.

Priliku za osvajanje Malog veleslalomskog globusa imaju trojica skijaša. U najboljoj poziciji je Švicarac Marco Odermatt koji ima 495 bodova i izvukao je startni broj 1.

Olimpijski pobjednik u ovoj disciplini, Brazilac Lucas Pinheiro Braathen, za Odermattom zaostaje 48 bodova, a u prvoj vožnji će startati kao četvrti.

Matematički do Malog globusa još može Švicarac Loic Meillard, ali je njegov zaostatak za sunarodnjakom 89 bodova. Meillard ima startni broj 7.

Druga vožnja veleslaloma skijaša je na rasporedu od 12.30 sati. 

Prošlogodišnja osvajačica Malog globusa u slalomu Zrinka Ljutić na stazu će u prvoj vožnji među posljednjima, s brojem 22. Start je u 10.30 sati, a prva će se spustiti Austrijanka Katharina Truppe.

Mali globus je već odavno osigurala Mikaela Shiffrin, ali ova će utrka biti značajna u borbi za Veliki globus. Uoči posljednje dvije utrke u sezoni Shiffrin ima 45 bodova više od Njemice Emme Aicher. Njemačka skijašica ima broj 4, a Shiffrin je izvukla broj 6.

Start druge vožnje je u 13.30 sati.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
