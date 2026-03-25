Četvorica skijaša bore se za Mali kristalni globus! Uskoro kreće Kolega

UŽIVO

Henrik Kristoffersen je ušao prvi u cilj s vremenom 58.59

Meillard je postavio novo najbolje vrijeme!

Rassat podbacio, 2.55 zaostatka za vodećim i treće, posljednje mjesto...

Noel solidan, treće mjesto u trenutnom poretku

Haugan je odlično krenuo i izgledalo je kao da bi mogao zaprijetiti Meillardu, ali na kraju tek treći...

McGrath tek 5., 1.65 zaostatak za vodećim Meillardom koji je odvozio odlično! Iako mu treba drugo mjesto, podbacio je

Pinheiro Braathen ispred McGratha, tek peti sa zaostatkom 1.15

Mladi Hallberg nije oduševio, 7. vrijeme i veliki zaostatak!

Matt je sedmi! 1.78 zaostatak za fantastičnim Loicom

Nef ide tek na deveto mjesto!

Solberg uvjerljivo zadnji, 3.08 zaostatak za vodećim

Gstrein tek 10., 2.39 zaostatak, solidno odvožena prva vožnja

Muffat-Jeandet ima zaostatak od 2.63 i tek pretposljednje mjesto

Strasser na nesretnom, 13. mjestu dok je Marchant prvi koji nije završio prvu vožnju!

Vinatzer zadnji! Zaostatak 3.45, a Amiez tek nešto bolji...

Sala na zaostatku 2.89 za vodećim, a Yule preuzima zadnje mjesto.

Na njemu nije dugo ostao jer je Popov pokazao kako se ne treba odvesti prva vožnja...

Najava

Sezona Svjetskog kupa u alpskom skijanju približava se svom vrhuncu, a posljednja postaja vodi nas u Lillehammer. Hrvatski predstavnik Samuel Kolega ostvario je tešku sezonu i zasluženo se smjestio među 25 najboljih slalomaša svijeta. No, osim hrvatskog uspjeha, oči ljubitelja skijanja uprte su prema napetoj borbi za mali kristalni globus u slalomu.

Finalna utrka sezone u Hafjellu donosi posljednji izazov u disciplini slalom. Marco Odermatt je već osigurao ukupni poredak te globuse u spustu i Super-G-u, dok je Lucas Pinheiro Braathen već osigurao naslov u veleslalomu. Slalom ostaje posljednja nepoznanica sezone i pruža priliku za dramatičan završetak.

Matematički, četiri natjecatelja još imaju šanse za slalomski globus, no realno, borba će se svesti na dvoboj dvojice favorita:

Atle Lie McGrath kontrolira vlastitu sudbinu i s prednošću od 552 boda ulazi u finale. Lucas Pinheiro Braathen, samo 41 bod zaostatka i spreman napasti.

Iza njih, Clément Noël i Henrik Kristoffersen ostaju prijetnja, ali za osvajanje globusa moraju računati na pogreške McGratha i Braathena.

Poredak prije Hafjell finala

1.Atle Lie McGrath – 552 boda

2.Lucas Pinheiro Braathen – 511

3.Clément Noël – 475

4.Henrik Kristoffersen – 453

5.Timon Haugan – 399

Ova skupina predstavlja najizglednije kandidate za postolje i skijaše koji mogu diktirati tempo od samog starta. Sezona slaloma donijela je iznimnu dubinu i raznolikost: šest različitih pobjednika, 11 različitih natjecatelja na postolju i predstavnike čak šest država među najboljima.

