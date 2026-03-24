Filip Zubčić na finalu Svjetskog kupa, napeta borba za Mali globus

Veleslalom (M) - Lillehammer

9:30/12:30

Ostale su još samo četiri utrke do kraja skijaške sezone. Nakon što smo za vikend gledali posljednje brze utrke, utorak i srijeda donose posljednje tehničke utrke.

U Lillehammeru u 9:30 počinje posljednji muški veleslalom sezone. Hrvatski skijaš Filip Zubčić ponovno je izborio završnicu sezone kao 19. u poretku veleslaloma, zato će i imati taj startni broj u današnjem veleslalomu. Bit će zanimljivo i na vrhu poretka.

Priliku za osvajanje Malog veleslalomskog globusa imaju trojica skijaša. U najboljoj poziciji je Švicarac Marco Odermatt koji ima 495 bodova i izvukao je startni broj 1.

Olimpijski pobjednik u ovoj disciplini, Brazilac Lucas Pinheiro Braathen, za Odermattom zaostaje 48 bodova, a u prvoj vožnji će startati kao četvrti.

Matematički do Malog globusa još može Švicarac Loic Meillard, ali je njegov zaostatak za sunarodnjakom 89 bodova. Meillard ima startni broj 7. Bodove osvaja prvih 15 skijaša, ukupno ih je na startnoj listi 27.

