Hrvatska reprezentacija igra najvažniju utakmicu na Europskom prvenstvu u Beogradu

Europsko prvenstvo u vaterpolu 0 Hrvatska : 0 Italija

U bazenu beogradske Arene, hrvatska vaterpolska reprezentacija igra posljednju utakmicu drugog kruga grupne faze Europskog prvenstva protiv Italije. Pobjednička momčad nastavlja borbu za odličja, dok će poražena razigravati za plasman od 5. do 8. mjesta. Pobjednik ovog dvoboja u polufinalu najvjerojatnije čeka domaćin turnira, Srbija, koja je osvojila prvu grupu. Prijenos utakmice je na HRT-u 2, dok tekstualni prijenos možete pratiti uživo.

U najavi dvoboja naši su reprezentativci, ali i izbornik Ivica Tucak, bili vrlo optimistični.

„U pripremi utakmice analizirali smo barem da je ponekad na granici dobrog ukusa. Radi se o novoj, kvalitetnoj momčadi, koja do sada nije igrala ovakve utakmice. Moguće je eset njihovih posljednjih susreta i uočili neke drukčije momente u njihovoj igri, ali pripremit ćemo sve. Italiju krasi agresivnost kojda u srijedu odigraju najbolju utakmicu generacije, ali i nas će se isto pitati. Znamo što utakmica znači – ovo je i polufinale i nastavak kontinuiteta. Napravit ćemo sve da ostanemo visoko, gdje nam je i mjesto“, rekao je Tucak dan uoči onoga što je nazvao „prvim finalom“ ovog prvenstva.

Kapetan Marko Bijač također je uvjeren u snagu svoje momčadi:

„Sve što smo dosad radili i postigli, stane u jednu utakmicu. Ovo je za nas de facto eliminacijski susret. Znamo što nas čeka – mlada, motivirana momčad, željna dokazivanja i rezultata. Pokazali su tijekom prvenstva i priprema koliko su kvalitetni. Uvjeren sam da ćemo ih, puni želje, volje i elana, dočekati i suprotstaviti se njihovoj agresivnosti, brzini i njihovim najvećim kvalitetama.“

S optimizmom je govorio i centar Josip Vrlić:

„Uvijek smo spremni. Ovo smo pripremali cijelo vrijeme jer smo pretpostavljali da bi se moglo svesti upravo na ovu jednu utakmicu. Zadatak je jasan, pobijediti, pa makar i petercima. Kako odigrati? Pokušati možda čak i biti agresivniji od njih i ne dopuštati im kontru ‘preko glave’.“

Pobjednik današnjeg dvoboja u polufinalu najvjerojatnije će igrati protiv domaće reprezentacije Srbije, kojoj je u susretu s Crnom Gorom dovoljan i bod za osvajanje prvog mjesta u skupini E. Grčka u polufinalu čeka pobjednika susreta Španjolske i Mađarske.

