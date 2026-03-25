Borba za Veliki kristalni globus postaje prava drama: Zrinka Ljutić deseta nakon prve vožnje

UŽIVO

1. Valerie Grenier 1:07.90

2. Sara Hector 1:07:92 (+0.02)

3. Emma Aicher 1:08.16 (+0.26)

Kanađanka Valerie Grenier vodeća je nakon prve vožnje veleslaloma skijašica na završnici Svjetskog kupa u Hafjellu, dok je hrvatska predstavnica Zrinka Ljutić na desetom mjestu sa 1.23 sekunde zaostatka.

Iako je imala nepovoljan startni broj 15, Grenier je odlično odvezla prvu vožnju, osobito je dobra bila u srednjem dijelu staze pa uoči druge vožnje, kojom će skijašice okončati ovu sezonu Svjetskog kupa, ima dvije stotinke prednosti u odnosu na drugu Šveđanku Saru Hector, odnosno 26 stotinki ispred treće Njemice Emme Aicher.

Ljutić je odlično krenula u utrku, na prvom je prolazu imala četvrto vrijeme, samo pet stotinki sporije od na tom dijelu najbrže Aicher, ali u srednjem je dijelu njezin zaostatak značajno narastao. Ipak, i na završnici Svjetskog kupa Ljutić je pokazala kako je ove sezone bila bolja u veleslalomu no u svojoj "paradnoj" disciplini slalomu u kojoj je lani osvojila Mali kristalni globus.

U borbi za Veliki kristalni globus situacija se po Amerikanku Mikaelu Shiffrin malo zakomplicirala, ali i dalje je favorit za osvajanje šestog naslova ukupne pobjednice u karijeri. Njoj je za potvrdu ukupne pobjede u Svjetskom kupu dovoljno završiti među 15 najboljih ili da Aicher ne pobijedi. A nakon prve vožnje Shiffrin je 17. sa 1.55 sekundi iza Grenier, ali na ruku joj ide i to što Aicher zaostaje za Kanađankom.

Najava

Sezona je u samoj završnici FIS Svjetskog kupa u alpskom skijanju, a posljednji ženski veleslalom u Hafjellu odlučit će pobjednicu ukupnog poretka. Napetost je nevjerojatna jer su Mikaela Shiffrin i Emma Aicher odvojene samo 85 bodova pred posljednji start sezone.

Na kraju sezone, sve oči su uprte u borbu za Ukupni svjetski kup.

Trenutno stanje na vrhu:

Mikaela Shiffrin- 1,386 bodova

Emma Aicher −85

Camille Rast −377

Sofia Goggia −404

Paula Moltzan −602

Matematika je jasna, Aicher mora pobijediti i nadati se da Shiffrin neće završiti u prvih 15. Čak i ako Aicher osvoji zlato, a Shiffrin završi na 15. mjestu, Shiffrin će uzeti naslov ukupnog pobjednika za bod razlike.

“Izuzetno je uzbudljivo jer ništa nije sigurno,” kaže Shiffrin. “Do kraja sezone sve može biti drugačije… oboje trenutno skijamo sjajno, tako da je sve moguće.”

Iako je Shiffrin u utrci za ukupni naslov, Julia Scheib je već osigurala kristalni globus u veleslalomu prije finala u Hafjellu. Austrijanka je pokazala nevjerojatnu konzistentnost kroz cijelu sezonu i stvorila bodovni jaz koji nitko nije mogao nadoknaditi.

