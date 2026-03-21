Nova tragedija u Italiji: Lavina pokosila desetak skijaša, poginulo najmanje dvoje

Najmanje dva turna skijaša poginula su u lavini na sjeveru Italije dok je pet osoba ozlijeđeno od kojih jedna teže, objavile su u subotu talijanske spasilačke službe.

"Uzbuna je objavljena u operativnom centru oko podneva, signalizirajući da je desetak turnih skijaša odnijela lavina. Šest spasilačkih helikoptera uputilo se na mjesto nesreće, a bolnice u Bolzanu, Meranu, Bressanoneu i Innsbrucku (Austrija) obaviještene su", rekao je glasnogovornik spasilačkih službi.

"Nesreća je mogla biti i teža jer se ukupno 25 turnih skijaša nalazilo na mjestu gdje je došlo do lavine, podijeljeno na dvije skupine, ali veću skupinu snježni nanos je samo okrznuo", dodao je. Rizik od lavina na tom području bio je u subotu između niskog i srednjeg. Ove zime je već bilo nekoliko nesreća s lavinom u talijanskim Alpama, koje su rezultirale smrtnim posljedicama i ozljedama.

S posljednjim incidentom, ukupan broj smrtnih slučajeva od lavine u europskim planinama ove zimske sezone iznosi najmanje 127. Najviši broj žrtava od lavina zabilježen je u Italiji, s 34 smrtna slučaja, a slijedi Francuska s 31 slučajem te Austrija s 29 slučajeva. Podatke skuplja Europska služba za upozorenje na lavine (EAWS), udruženje službi koje upozoravaju na lavine. Stručnjaci navode da su klimatske promjene jedan od razloga za rastući broj žrtava. Tradicionalni sezonski obrasci se mijenjaju zbog viših temperatura, što znači da snijeg više nije tako čvrst. Snažni vjetrovi također uzrokuju nakupljanje opasnih "snježnih nanosa", dok su regije u Italiji u južnom dijelu Alpi osobito pogođene. Dodatno, turno skijanje i skijanje izvan staza u posljednje vrijeme su sve popularniji.

