Četiri hrvatska skijaša žele doći do vrijednih bodova: Ovo su im startne pozicije

Slalom (M), Val d'isere (FRA)

9:30/13:00

Uživo

Startna lista:

Najava

Četiri hrvatska slalomaša napast će bodove u Val d'isereu u trećem slalomu sezone. Za sada naši slalomaši nisu imali sreće, a na prošloj su utrci sva trojica završila u "outu".

Nova prilika nudi se u francuskom Val d'isereu gdje je u subotu Filip Zubčić završio 24. u veleslalomu. Popravak će Zubo tražiti u slalomu s brojem 23. Prije njega nastupit će Samuel Kolega koji starta s brojem 11. Istok Rodeš startat će kao 31., a prvu vožnju će zaključiti Tvrtko Ljutić s brojem 69.

Prva vožnja počinje u 9:30, a druga je na rasporedu u 13 sati. Prvu vožnju postavlja trener belgijske reprezentacije, a drugu vožnju postavlja trener austrijske reprezentacije.

