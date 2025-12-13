Lindsey Vonn nije uspjela povezati dvije pobjede: Danas je brža bila 19 godina mlađa zvijezda
U petak je Vonn postala najstarija pobjednica u Svjetskom kupu ikada
Lindsey Vonn nakon dominantnog slavlja u petak u spustu u St.Moritzu nije uspjela isto ponoviti u subotu. U drugom spustu u eminentnom švicarskom skijalištu, Vonn je opet bila odlična, ali na kraju je završila druga.
U petak je Vonn postala najstarija pobjednica u Svjetskom kupu ikada, i to za sedam godina, ali isto nije uspjela ponoviti u subotu iako su ti svi očekivali. 24 stotinke brža je bila svestrana Njemica Emma Aicher koja je čak 19 godina mlađa od Lindsey Vonn. Njemici je to treća pobjeda u karijeri.
Treća je završila Talijanka Sofia Goggia s 29 stotinki zaostatka. Četvrta je bila Amerikanka Breezy Johnson, a peta Austrijanka Mirjam Puchner. U nedjelju se u St.Moritzu vozi superveleslalom.
