Udario suca i izazvao skandal, a sada se ispričao cijelom MotoGP-u: 'Nema opravdanja'

Nakon velikog skandala koji je obilježio sprint utrku za Veliku nagradu Češke, vodeći čovjek MotoGP prvenstva Marco Bezzecchi javno se ispričao zbog incidenta sa sucem staze koji ga je na kraju stajao nastupa u glavnoj utrci u Brnu.

Talijanski vozač Aprilije našao se u središtu pozornosti nakon što je tijekom subotnje sprint utrke pao svega nekoliko krugova prije kraja. Bezzecchi je odmah nakon pada potrčao prema svom motociklu koji su uz stazu pokušavali ukloniti suci i redari. Snimke koje su ubrzo obišle društvene mreže prikazale su trenutak u kojem dolazi do verbalnog sukoba, a zatim i fizičkog kontakta između Talijana i jednog od djelatnika staze.

Incident je izazvao brzu reakciju sudaca natjecanja. Nakon saslušanja održanog u subotu navečer, Bezzecchi je kažnjen zabranom nastupa na nedjeljnoj utrci zbog nesportskog ponašanja. Aprilia je pokušala osporiti odluku žalbom, no ona je ubrzo odbijena.

Povjerenstvo sudaca pritom je naglasilo kako razumije da vozači neposredno nakon pada prolaze kroz snažne emocije i nalet adrenalina, ali je istaknulo da takve okolnosti ne mogu opravdati fizičku agresiju prema osoblju koje obavlja svoj posao na stazi.

Dan nakon incidenta Bezzecchi se prvi put javno oglasio i priznao pogrešku.

„Želio bih se ispričati cijeloj MotoGP zajednici zbog svog ponašanja prema sucu staze. Žao mi je i zbog toga što znam koliko truda i odricanja ulažu kako bi osigurali našu sigurnost. Ovakvo ponašanje ne bi se smjelo događati i za njega ne postoji opravdanje. Ispričavam se svima, Apriliji i svojim navijačima“, poručio je Talijan.

Isprika nije ostala samo na riječima. Tijekom jutarnjeg zagrijavanja u nedjelju Bezzecchi je osobno otišao do suca na trećem zavoju, mjestu gdje se incident dogodio, kako bi mu se ispričao licem u lice.

Nakon toga oglasila se i Aprilia, potvrdivši da neće poduzimati nikakve daljnje pravne korake. Iz momčadi su poručili kako prihvaćaju odluku sudaca, iako smatraju da je kazna bila prestroga u odnosu na počinjeni prekršaj.

Direktor Aprilije Massimo Rivola istaknuo je kako momčad ne podržava takvo ponašanje svojih vozača, ali je istodobno smatrao da je suspenzija za cijeli ostatak vikenda preoštra mjera.

„Ispričali smo se sucu i prihvatili kaznu. Kao momčad ne toleriramo ovakve postupke, no smatrali smo da sankcija nije proporcionalna onome što se dogodilo. Marco je razočaran, ali riječ je o mladim vozačima koji ponekad reagiraju pod velikim utjecajem adrenalina. To, naravno, ne opravdava njegove postupke“, rekao je Rivola.

We caught up with Ladislav the Marshal to get his take on the situation with Marco Bezzecchi 🎤#MotoGP | #CzechGP pic.twitter.com/s66qHoJ9nB — TNT Sports Bikes (@bikesontnt) June 21, 2026

Bezzecchijeva suspenzija predstavlja ozbiljan udarac za njegove ambicije u borbi za naslov prvaka, a Aprilia je utrku u Brnu odradila sa samo jednim tvorničkim vozačem, Jorgeom Martinom. Nakon jednog od najvećih skandala sezone, Talijan sada pokušava smiriti situaciju i fokus vratiti na ono što se događa na stazi.