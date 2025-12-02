Tucak objavio širi popis: Evo kako će Barakude izgledati na Europskom prvenstvu u Beogradu
Prvi dio priprema hrvatska će reprezentacija obaviti u Zagrebu, od 7. do 16. prosinca
Ivica Tucak, izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije objavio je širi popis igrača koji će kandidirati za nastup na Europskom prvenstvu u Beogradu (10. – 25. siječnja 2026.).
Na popisu se nalazi 25 igrača koji dolaze na okupljanje u Zagrebu, u nedjelju, 7. prosinca 2025. Prvi dio priprema hrvatska će reprezentacija obaviti u Zagrebu, od 7. do 16. prosinca kada slijedi put u Budimpeštu i Szeged, gdje će 17. odnosno 18. prosinca odigrati dvije prijateljske pripremne utakmice s Mađarskom.
Po povratku iz Mađarske slijedi kraći odmor, pa potom novo okupljanje u Splitu od 21. do 23. prosinca. Za Badnjak i Božić su predviđeni dani odmora kako bi svi bili s obiteljima, te novo okupljanje, 26. prosinca navečer, ponovo u Zagrebu.
Od 27. do 29. prosinca Barakude će igrati na turniru u Rotterdamu (Nizozemska) na kojem će uz domaćina, momčad Nizozemske nastupati još aktualni svjetski i europski prvak Španjolska, te reprezentacija Rumunjske.
Nakon turnira u Nizozemskoj odnosno povratka doma, slijedit će novi odmor do 2. siječnja 2029. kada slijedi okupljanje u Dubrovniku. Ondje su zamišljena četiri treninga, pa potom 4. siječnja odlazak u Budvu (Crna Gora) na sparing s reprezentacijom domaćina. Završno je okupljanje u Zagrebu, 8. siječnja, da bi dan kasnije, 9. siječnja 2026. reprezentacija krenula put Beograda.
Hrvatska se reprezentacija na Europskom prvenstvu u Beogradu nalazi u skupini B s momčadima Slovenije, Gruzije i Grčke.
Širi popis za EP 2026
- GOLMANI
Marko Bijač
Toni Popadić
Ivan Marcelić
Mauro Ivan
- CENTRI
Luka Lončar
Josip Vrlić
Branimir Herceg
Viktor Tončinić
- BRANIČI
Rino Burić
Matias Biljaka
Marko Žuvela
Filip Kržić
Mislav Ćurković
Roko Akrap
- NAPADAČI
Luka Bukić
Loren Fatović
Ante Vukičević
Franko Lazić
Konstantin Harkov
Zvonimir Butić
Andrija Bašić
Vlaho Pavlić
Maro Šušić
Ante Jerković
Tin Brubnjak