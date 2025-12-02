FREEMAIL
NA OKUPU /

Tucak objavio širi popis: Evo kako će Barakude izgledati na Europskom prvenstvu u Beogradu

Foto: Profimedia

Prvi dio priprema hrvatska će reprezentacija obaviti u Zagrebu, od 7. do 16. prosinca

2.12.2025.
16:54
Sportski.net
Profimedia
Ivica Tucak, izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije objavio je širi popis igrača koji će kandidirati za nastup na Europskom prvenstvu u Beogradu (10. – 25. siječnja 2026.).

Na popisu se nalazi 25 igrača koji dolaze na okupljanje u Zagrebu, u nedjelju, 7. prosinca 2025. Prvi dio priprema hrvatska će reprezentacija obaviti u Zagrebu, od 7. do 16. prosinca kada slijedi put u Budimpeštu i Szeged, gdje će 17. odnosno 18. prosinca odigrati dvije prijateljske pripremne utakmice s Mađarskom.

Po povratku iz Mađarske slijedi kraći odmor, pa potom novo okupljanje u Splitu od 21. do 23. prosinca. Za Badnjak i Božić su predviđeni dani odmora kako bi svi bili s obiteljima, te novo okupljanje, 26. prosinca navečer, ponovo u Zagrebu.

Od 27. do 29. prosinca Barakude će igrati na turniru u Rotterdamu (Nizozemska) na kojem će uz domaćina, momčad Nizozemske nastupati još aktualni svjetski i europski prvak Španjolska, te reprezentacija Rumunjske. 

Nakon turnira u Nizozemskoj odnosno povratka doma, slijedit će novi odmor do 2. siječnja 2029. kada slijedi okupljanje u Dubrovniku. Ondje su zamišljena četiri treninga, pa potom 4. siječnja odlazak u Budvu (Crna Gora) na sparing s reprezentacijom domaćina. Završno je okupljanje u Zagrebu, 8. siječnja, da bi dan kasnije, 9. siječnja 2026. reprezentacija krenula put Beograda.

Hrvatska se reprezentacija na Europskom prvenstvu u Beogradu nalazi u skupini B s momčadima Slovenije, Gruzije i Grčke.

Širi popis za EP 2026

- GOLMANI

Marko Bijač

Toni Popadić

Ivan Marcelić

Mauro Ivan

- CENTRI

Luka Lončar

Josip Vrlić

Branimir Herceg

Viktor Tončinić

- BRANIČI

Rino Burić

Matias Biljaka

Marko Žuvela

Filip Kržić

Mislav Ćurković

Roko Akrap

- NAPADAČI

Luka Bukić

Loren Fatović

Ante Vukičević

Franko Lazić

Konstantin Harkov

Zvonimir Butić

Andrija Bašić

Vlaho Pavlić

Maro Šušić

Ante Jerković

Tin Brubnjak

Hrvatska Vaterpolo ReprezentacijaIvica Tucak
