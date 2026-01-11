Tucak nakon uvjerljivog slavlja protiv Slovenije: 'Najbitnije je da smo odradili prvi dio posla'

Izbornik hrvatske muške vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak nakon očekivane 20-4 pobjede protiv Slovenije na startu Europskog prvenstva u Beogradu jasno je naznačio kako je ova utakmica ustvari poslužila kao uvod u teže ispite koji slijede u nastavku natjecanja.

"Nisam posebno zadovoljan ili nezadovoljan. Najbitnije je da smo odradili prvi dio posla. Svi su osjetili bazen. Lončara sam jedino ostavio za ovu utakmicu vani, da se malo odmori, pripremi za turnir koji će biti dugačak. Daj Bože da bude još prilika, pa odmoriti i Vrlića. Krenula je već akcija Gruzija", rekao je Tucak.

S četiri gola najefikasniji u sastavu Hrvatske bio je Zvonimir Butić:

"Ideja ove utakmice je bila u tomu da se dobro rasplivamo, osjetimo kako se to veli i teren i lopte. I to je sve što smo napravili. Vježbali smo presing, odlazak u kontru, a to je funkcioniralo dobro. Normalno po meni jer smo se trebali priviknuti prvo, čak je i malo hladno u Areni. Mi se ionako planiramo dizati od idućeg kola, biti puno bolji od početka, te rasti iz utakmice u utakmicu".

Kapetan Marko Bijač:

"Bilo je bitno ozbiljno shvatiti utakmicu, suparnika, bazen i ambijent. Odradili smo utakmicu onako kako smo željeli. Jako nas brzo čeka prva već stvarno teška utakmica na turniru, Gruzija. Već u utorak, prva utakmica dana, što znači da nema ni puno vremena. Tu moramo biti pravi".

Hrvatska će u 2. kolu u utorak od 12.45 sati igrati protiv Gruzije, a u ovoj skupini ju još očekuje i susret protiv Grčke u četvrtak.

Plasman u drugi krug natjecanja po skupinama izborit će prve tri reprezentacije, a prenose se svi osvojeni bodovi u prvom krugu.

