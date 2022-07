"Čestitke igračima na srčanosti, želji i svemu što su pokazali na ovom prvenstvu", rekao je hrvatski izbornik Ivica Tucak nakon poraza od Grčke 7-9, u utakmici za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu.

"Nismo imali potrebnu koncentraciju. Strašno smo puno promašivali i gađali njihovog vratara. No, to je sazrijevanje koje se događa ovoj reprezentaciji i ne može se ostvariti preko noći. To je dugotrajan i mukotrpan proces. U nekoliko navrata vraćali smo se u utakmicu, pokušavali čupati rezultat, no u momentima kada smo se trebali vratiti radili smo početničke pogreške koje su nas koštale pozitivnog rezultata. Sada trebamo napraviti dobru analizu. Većim dijelom turnira smo pokazali dobru igru, no kada smo trebali uzeti medalju nismo bili pravi. Moramo priznati da su ovo reprezentacije koje su u ovom trenutku bolje od nas. A nama preostaje samo rad, rad i opet rad", zaključio je izbornik Tucak.

'Na nama je da se pripremimo za Split'

U skupini je Hrvatska remizirala protiv Grčke, ali u ovoj važnijoj utakmici, koja je pobjedniku donosila broncu, ipak je bila slabija od teškog suparnika.

"Mislim da je najvažnije razbistriti glave u ova dva tjedna koliko ćemo sada biti slobodni i onda krenuti s pripremama za Europsko prvenstvo. Na samom turniru jasno se vidjelo koliko je izjednačeno stanje u vrhu vaterpola. Svih osam momčadi koje su ušle u četvrtfinale imale su svoju šansu ući u finale. Čestitke Grcima, a na nama je da se pripremimo i podignemo igru za Split, jer mislim da smo pokazali kvalitetu", rekao je Loren Fatović.

'Nas je ovdje sedam-osam novih'

Andrija Bašić je, pak, nakon četvrtog mjesta na Svjetskom prvenstvu, dodao:

"Jedino što sada mogu reći jest da je Grčka zasluženo pobijedila. Ponovo smo imali loš ulazak u utakmicu. Ponovo nam je bio loš igrač više. Opet nam se to dogodilo. Morat ćemo ovo dobro analizirati i vidjeti u čemu je bio problem. Svaki puta se kasnije vratimo i konsolidiramo, no taj loš početak i ulazak u igru nas košta utakmice. Nas je ovdje sedam-osam novih i prvi nam je puta da smo na velikom natjecanju, sigurno i to ima svoju ulogu", izjavio je Andrija Bašić.

Reprezentativci sada odlaze na kratak odmor te se ponovo okupljaju sredinom srpnja kada kreću s pripremama za 35. Europsko vaterpolsko prvenstvo kojem je domaćin Hrvatska. Prvenstvo će se odigrati u splitskoj Spaladium Areni od 27. kolovoza do 10. rujna.