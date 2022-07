Hrvatska vaterpolska reprezentacija od 14:30 borit će se za brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Mađarskoj. S druge strane bit će reprezentacija Grčke s kojom su Barakude na otvaranju skupine odigrale 8:8.

"Slijedi nam utakmica za medalju na Svjetskom prvenstvu i to je svakako najvažnija utakmica. Čim se igra za medalju, to je nešto posebno. Treba zaboraviti sve što je bilo do sada, i pobjede i poraze. Velika je stvar osvojiti medalju, i bronca je strašno velika. Zato treba dati sve od sebe", najavio je dvoboj izbornik Tucak, a zatim se osvrnuo i na suparnika u susretu za broncu, reprezentaciju Grčke koja je na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama u Tokiju osvojila srebro:

"Grčka je reprezentacija koja je na okupu od 2013. godine s vrlo malo izmjena. Ima pet-šest izvanserijskih igrača. Motor reprezentacije je Vlachopoulos. Radi se o odličnoj reprezentaciji, ali mislim da ih možemo pobijediti, pokazali smo to i u Debrecenu kada smo bili blizu, ali greške iz te utakmice morat ćemo smanjiti".

Motivacija presudna

Suparnika u borbi za odličje dobro poznaje i naš vratar Marko Bijač, član grčkog prvaka Olympiacosa.

"Sutra nas čeka najvažnija utakmica na prvenstvu. Igramo protiv sjajne Grčke. Mi ovdje imamo mladu ekipu koja je vjerojatno i željnija medalje jer imamo sedam-osam igrača koji još nemaju niti jednu medalju s velikih natjecanja. To je dodatni motiv da učinimo sve da ti momci osvoje prvu veliku medalju. Grci znaju nas, znamo mi njih, nema tu velikih nepoznanica i zato smatram kako će vrlo bitna biti motivacija i želja za medaljom", kazao je Bijač