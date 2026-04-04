Triler u spektakularnoj atmosferi Zibela! Hrvatsko čudo na korak do finala: Talijani pali u produžetku

Hokejaši Siska svladali su u subotu u Ledenoj dvorani Zibel talijanski Merano u drami produžetka 4:3 (0-0, 1-2, 2-1, 1-0, OT). Sisak je velikom pobjedom poveo u polufinalnoj seriji Alpske lige s 3-2 i u Italiju odlazi s meč-pakom.

Bila je to rijetko uzbudljiva utakmica puna preokreta u kojoj je oslabljeni Sisak, bez nekoliko važnih ozlijeđenih igrača, u pravom trileru u spektakularnoj atmosferi Zibela uspio pobijediti Merano i doći na jednu pobjedu do finala Alpske hokejaške lige.

Sisak je počeo utakmicu prilično nervozno dopustivši Meranu da dominira prvom polovicom prve trećine. Prepuna dvorana na Zibelu i važnost utakmice kao da su stvorili pritisak na igrače Siska, svjesni velikih očekivanja vjerne sisačke publike.

Tijekom cijele prve trećine vodio se pravi rat i šahovska bitka između dva gola u kojoj je Merano ipak bio nešto konkretniji iako je imao samo jedan udarac više od Šiščana (16-17).

U drugu trećinu Sisak je ušao znatno poletnije s nekoliko konkretnih akcija. Jedna od njih urodila je plodom kada je u sedmoj minuti Vito Idžan na asistenciju Frana Završkog zatresao mrežu talijanskog golmana i bacio sisačku publiku u ekstazu.

Imao je Sisak u jednom trenutku više od minute dva igrača više, ali nažalost po domaće, nije uspio drugi puta svladati Andreasa Bernarda na golu Merana.

Kraj drugog perioda donosi potpuni preokret. Prvo tri minute prije kraja trećine zabija Daniel Gellon za Merano u zadnjim sekundima powerplayja.

NIti minutu kasnije potpuni šok na Zibelu. Udarcem iz daljine Filip Claesson postiže gol za preokret i potpuni muk na tribinama.

Sisak se ipak vraća nakon dvije minute igre u posljednjoj trećini kada Tjaš Lesničar posprema jedan odbijanac u mrežu za izjednačenje i eksploziju oduševljenja na Zibelu.

Nažalost po Siščane Jakob Fuchs koristi i drugu situaciju s igračem više za Talijane i ponovno odvodi Merano u vodstvo u 46. minuti.

Uslijedila je opsada gola Merana, ali pak nije htio u gol.

I kada se činilo da će Merano uspješno okončati utakmicu, Sisak u samom finišu vadi vratara iz igre i ubacuje dodatnog napadača. Taj se rizični potez isplatio jer 52 sekunde prije kraja Danila Larionovs u svom stilu majstorski skreće pak koji je s plave prema golu uputio Nejc Brus i matira talijanskog golmana, uz eksploziju oduševljenja na tribinama.

Uslijedio je produžetak u kojem su odmah na početku sijevnule po dvije šanse na obje strane, a odmah potom i nova prilika za Sisak. Nakon neuspješne kontre u kojoj su tri igrača Siska izbila ispred jednog braniča Talijana nastala je gužva pred talijanskim golom koju koristi Sang Yeog Kim majstorski uguravši pak iza gol crte.

Izazvalo je to erupciju veselja za više od 2700 navijača koji su ispunili Ledenu dvoranu Zibel do posljednjeg mjesta i ovacijama ispratili igrače koji su još dugo zajedno s njima slavili veliku pobjedu na ledu.

Iduća utakmica igra se u utorak u Meranu.

