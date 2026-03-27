Sisak 'spasio' milijune za nikad dovršenu dvoranu: Umjesto 25, moraju platiti 11,95 milijuna €

Grad Sisak postigao je izvansudsku nagodbu s izvođačem radova na nikad dovršenoj sportskoj dvorani, tako da će umjesto više od 25 milijuna eura, koliko je određeno pravomoćnom sudskom presudom, platiti 11,95 milijuna eura, a suglasnost za to dalo je u petak sisačko Gradsko vijeće.

Riječ je o dugogodišnjem sporu s tvrtkom "Epsilon građenje", koja je radove na dvorani počela još 2008. godine. Nakon 12 godina suđenja Grad Sisak izgubio je parnicu, a pravomoćnom presudom naložena je isplata odštete veće od 25 milijuna eura.

Gradonačelnik Domagoj Orlić (HDZ) istaknuo je kako je postignuti dogovor rezultat kompromisa svih uključenih strana. "Umjesto više od 25 milijuna eura i dodatnih pet milijuna eura iz drugih, još nedovršenih postupaka, što je ukupno više od 30 milijuna eura, postigli smo nagodbu u fiksnom iznosu od 11.950.000 eura. Taj iznos je znatno manji čak i od same glavnice", rekao je Orlić.

Hoće li Grad pokrenuti postupak protiv bivše gradonačelnice?

Najavio je da će Sisak taj iznos podmiriti kroz razdoblje od 20 godina, putem beskamatnog kredita u suradnji s Vladom. Pritom je ustvrdio kako je gradski proračun stabilan, a nagodba neće ugroziti planirani razvoj. Odgovornim upravljanjem Grad Sisak ide u novi razvojni ciklus. Iskustvo nas uči da su mogući novi izazovi, no vjerujem da ćemo ih zajednički uspješno savladati, poručio je.

Oporbeni vijećnik Marko Krička (SDP) pozdravio je postizanje nagodbe, ali je podsjetio na istragu iz 2015. godine, kada je Državno odvjetništvo vodilo postupak protiv tadašnjeg gradonačelnika Dinka Pintarića (HDZ), koji je bio na čelu projekta izgradnje dvorane.

"Tada je utvrđena osnovana sumnja u štetne radnje, ali je zaključeno da šteta za Grad Sisak nije nastala. Danas imamo konkretnu štetu pa se postavlja pitanje hoće li Grad pokrenuti postupke za njezinu nadoknadu", kaže Krička.

Orlić odgovornost za dugotrajnost sudskog postupka vidi u bivšoj gradskoj vlasti, predvođenoj SDP-om gradonačelnicom Kristinom Ikić Baniček. Na pitanje o eventualnom pokretanju postupaka za naknadu štete nije dao konkretan odgovor.

