Slavni golfer odbio sudjelovanje na turniru te se povukao kako bi se posvetio liječenju

Tiger Woods službeno je odbio ulogu kapetana Ryder Cupa dok se povlači iz svih golf aktivnosti kako bi se posvetio svom zdravlju. Sudac u Floridi odobrio je njegov zahtjev da putuje izvan zemlje radi stacionarnog liječenja.

Odluka dolazi dan nakon što se Woods izjasnio da nije kriv po optužbi za vožnju pod utjecajem alkohola ili droga, nakon što je njegov SUV prošli tjedan udario u prikolicu i prevrnuo se kod njegove kuće na Jupiter Islandu.

Woods je u izjavi objavio da se povlači “na neodređeno vrijeme kako bi se posvetio liječenju i svom zdravlju”. Njegov odvjetnik Douglas Duncan objasnio je da je liječnička preporuka temeljena na “složenoj kliničkoj slici i potrebi za tretmanom koji se ne može učinkovito provesti u SAD-u zbog stalne izloženosti javnosti i narušavanja privatnosti”.

Sudac Darren Steele odobrio je zahtjev, ali nije otkrio gdje će se liječenje provoditi. Woods je ranije tražio stacionarno liječenje 2010. nakon izvanbračnih afera te 2017. nakon DUI uhićenja.

“Posvećen sam uzeti potrebno vrijeme kako bih se vratio zdraviji, snažniji i fokusiraniji, i osobno i profesionalno”, rekao je Woods.

PGA of America u potpunosti podržava Woodsovu odluku. Izjavio je da neće biti kapetan na Ryder Cupu, što nije iznenađenje s obzirom na događaje proteklog tjedna. Woods je već ranije odbio kapetansku ulogu 2024., što je dovelo do izbora Keegana Bradleya.

Woods u ovom trenutku prima punu podršku supruge Vanesse Trump, kako navodi TMZ. Par je razgovarao o incidentu, ali nije bilo svađa niti prijetnji prekidom veze, te ostaju zajedno dok Woods radi na svom oporavku.

Službenici su izjavili da se Woods činio omamljenim nakon nesreće, a u njegovim su džepovima pronađene dvije tablete hidrokodona. Predsjednik Trump za NY Post rekao je da Woods “izgleda dobro” i da svakodnevno živi s velikom boli.

