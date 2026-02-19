FREEMAIL
SVI BRUJE O NJOJ /

Hrvatica koja je zbog psa postala hit na Zimskim olimpijskim igrama: 'Nije mi bilo svejedno'

Tena Hadžić zbog psa postala zvijezda Zimskih olimpijskih igara

19.2.2026.
22:19
RTL Danas
Hrvatska olimpijka u skijaškom trčanju Tena Hadžić - ime je koje puni svjetske medije- ne zbog rezultata koji je najbolji hrvatski rezultat u povijesti - nego zbog psa koji joj je jučer pravio društvo na utrci na Zimskim olimpijskim igrama.

S Tenom Hadžić razgovarala je reporterka RTL Danas Ines Goda Forjan.

"Da, jučer je bilo dosta novinara koji su htjeli izjavu. U šali sam rekla 'bilo bi bolje da me zbog neke olimpijske medalje gnjavite s intervjuima, a ne zbog incidenta s psom'. Ali dobro, dobila sam taj medijski prosor na koji uopće nisam bila spremna", rekla je na početku pa otkrila što joj je prolazilo kroz glavu nakon prolaska kroz cilj, kada je shvatila da je pas bio iza nje:

"Na prvu mi nije bilo svejedno jer se isprva nije znalo je li pas ili vuk."

Cijeli razgovor pogledajte u videu.

 

