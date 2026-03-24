Svjetsko prvenstvo ostaje u hramu snookera još najmanje dva desetljeća

Svjetsko prvenstvo u snookeru, koje se još od 1977. odigrava u kazalištu Crucible u engleskom gradu Sheffieldu, nastavit će se održavati u tom prostoru najmanje do 2045., priopćili su u utorak iz krovne organizacije ovog sporta.

Novi sporazum između Svjetskog snookera i Gradskog vijeća Sheffielda uključuje opciju produženja ugovora za dodatnih pet godina i planove za obnovu dvorane, čiji bi sadašnji kapacitet od 980 sjedećih mjesta bio povećan za dodatnih 500 sjedalica.

Najvažniji turnir u snookeru sljedeće će godine proslaviti 50. obljetnicu održavanja u Crucibleu, koji je postao legendarno mjesto među ljubiteljima ovog sporta.

Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo će započeti 18. travnja, a finale će biti odigrano 4. svibnja.

Prema trenutnom dogovoru, turnir će se nastaviti održavati na istom mjestu u postojećem formatu do 2028. Tijekom razdoblja obnove kazališta, izdanje turnira 2029. bit će održano na alternativnom mjestu, priopćili su organizatori.

"Oduševljen sam današnjom potvrdom da će kazalište i grad ostati domaćini poznatog Svjetskog prvenstva u snookeru barem još sljedeća dva desetljeća", izjavio je britanski premijer Keir Starmer u službenom priopćenju.

Prošlogodišnji pobjednik i prvi svjetski prvak koji je došao iz Kine, Zhao Xintong, također je oduševljen ovom objavom.

"Jako sam sretan, jer volim Crucible, to je vrlo posebno mjesto i svi kineski igrači žele igrati tamo", rekao je Zhao.

POGLEDAJTE VIDOE: Predstavljen novi dres reprezentacije: Evo kako će naši izgledati na SP-u