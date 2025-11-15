Šok u snookeru. Čudo od djeteta (14) postalo amaterski prvak

Michal Szubarczyk (14) osvojio prestižnu IBSF Svjetsku titulu - vrhunac amaterskog snooker. Poljsko čudo od djeteta pobijedio je Alija Alobaidlija, 18 godina starijeg igrača snookera, s rezultatom 5-2 u finalu u Kataru. Ovo amatersko natjecanje osvojili su mnogi veliki igrači snookera kroz godine, uključujući buduće svjetske prvake Stuarta Binghama i Kena Dohertyja.

Szubarczyk je postao drugi najmlađi šampion u povijesti turnira – samo malo stariji od Kineza Yana Bingtaoa koji je osvojio titulu 2014. godine. Rastuća zvijezda, rođena 2011. godine, već je privukla veliku pažnju među snooker stručnjacima. Tijekom nedavnog Međunarodnog prvenstva u Nanjingu, Szubarczyk je vježbao s Ronniejem O'Sullivandom - jednim od najboljih igrača snookera na svijetu. O'Sullivan je tada objavio isječak s njihovog zajedničkog treniranja na svojoj Facebook stranici te uz video napisao: "Dijelim znanje u Nanjingu. Bilo je sjajno provesti vrijeme s najmlađim profesionalcem na touru, Michalom Szubarczykom. Velika nada za budućnost."

Szubarczyk je već sada rangiran kao 101. igrač na svijetu. Osvojio je naslove daleko iznad svoje uzrasne kategorije u do 16 i 18 godina, a kasnije ovog mjeseca nastupit će u kvalifikacijama za UK Championship. Očekuje ga nevjerojatan međugeneracijski dvoboj protiv šestostrukog bivšeg finalista Svjetskog prvenstva, Jimmyja Whitea. White je 49 godina stariji od svog nadolazećeg protivnika, a osvojio je IBSF Svjetsko prvenstvo 1980. – 31 godinu prije nego što je Szubarczyk rođen.

