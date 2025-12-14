Šok u St. Moritzu: Vonn ovoga puta bez postolja, Robinson donijela prvu pobjedu svojoj zemlji

Alice Robinson iznenađujuća je pobjednica superveleslaloma u St.Moritzu. Novozelanđanka koja briljira u veleslalomu, najbolje se snašla na teškoj stazi u St.Moritzu i došla do svoje prve pobjede u ovoj disciplini.

To je ujedno i prva pobjeda ikada za Novi Zeland u superveleslalomu. Druga je završila Francuskinja Romane Miradoli, a treća talijanska Kraljica brzine, Sofia Goggia. Lindsey Vonn koja je oduševila u spustu, najprije pobjedom u petak pa i drugim mjestom u subotu, danas je završila četvrta.

Sve o skijanju čitajte na portalu Net.hr

Utrka je kasnila 15-ak minuta jer su organizatori preuređivali jedan vrlo nezgodan i opasan skok nakon koji je bacao predvozače u desno, a brzo su stizala vrat u lijevo. Organizatori su, koliko su mogli, skratili skok i moglo se početi s utrkivanjem.

Skijašice već u utorak očekuje nova utrka Svjetskog kupa, slalom u Courchevelu u kojem ćemo navijati za naše Zrinku Ljutić i Leonu Popović.

