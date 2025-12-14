FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKO IZNENAĐENJE /

Šok u St. Moritzu: Vonn ovoga puta bez postolja, Robinson donijela prvu pobjedu svojoj zemlji

Šok u St. Moritzu: Vonn ovoga puta bez postolja, Robinson donijela prvu pobjedu svojoj zemlji
×
Foto: Geoff Robins/afp/profimedia

Utrka je kasnila 15-ak minuta jer su organizatori preuređivali jedan vrlo nezgodan i opasan skok

14.12.2025.
11:58
Sportski.net
Geoff Robins/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Alice Robinson iznenađujuća je pobjednica superveleslaloma u St.Moritzu. Novozelanđanka koja briljira u veleslalomu, najbolje se snašla na teškoj stazi u St.Moritzu i došla do svoje prve pobjede u ovoj disciplini.

To je ujedno i prva pobjeda ikada za Novi Zeland u superveleslalomu. Druga je završila Francuskinja Romane Miradoli, a treća talijanska Kraljica brzine, Sofia Goggia. Lindsey Vonn koja je oduševila u spustu, najprije pobjedom u petak pa i drugim mjestom u subotu, danas je završila četvrta. 

Sve o skijanju čitajte na portalu Net.hr

Utrka je kasnila 15-ak minuta jer su organizatori preuređivali jedan vrlo nezgodan i opasan skok nakon koji je bacao predvozače u desno, a brzo su stizala vrat u lijevo. Organizatori su, koliko su mogli, skratili skok i moglo se početi s utrkivanjem. 

Skijašice već u utorak očekuje nova utrka Svjetskog kupa, slalom u Courchevelu u kojem ćemo navijati za naše Zrinku Ljutić i Leonu Popović.

POGLEDAJTE VIDEO: Lando Norris opsovao na dodjeli nagrada: Pogledajte kako je reagirala njegova bolja polovica

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKO IZNENAĐENJE /
Šok u St. Moritzu: Vonn ovoga puta bez postolja, Robinson donijela prvu pobjedu svojoj zemlji