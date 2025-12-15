Sabor glasa o tri 'Bačićeva zakona': Što je u njima sporno i zašto im se oporba žestoko protivi?

Hrvatski sabor zaključit će redovito jesensko zasjedanje glasovanjem, među ostalim o tri zakona o gradnji i prostornom uređenju, takozvanim "Bačićevim zakonima”, nakon kojeg zastupnici odlaze na jednomjesečnu zimsku stanku.

Prije glasovanja zastupnici će odraditi dvije točke: izvješće saborskog Mandatno-imunitetnog povjerenstva i prijedlog izbora, imenovanja i razrješenja.

Oporba je uoči glasanja žestoko kritizirala spomenute Zakone i gradnji i prostornom uređenju koje nazivaju "Privatizacija 2.0." i tražila da se povuku jer smatraju da se njima otima vlasništvo građana, no resorni ministar Branko Bačić ih brani uvjeravajući da su to "odlični zakoni" kojima se prostor štiti od devastacije.

Oporba: 'Privatizacija 2.0.'

Ljevica je najavila da će tražiti ocjenu ustavnosti ako se izglasaju sporni zakoni.

Prema Bačićevim riječima, cilj je zakona unificirati sustav prostornog planiranja u Hrvatskoj, ubrzati donošenje prostornih planova i pojednostaviti ishođenje građevinskih dozvola. Naglasio je da se reformom uvode digitalni prostorni planovi nove generacije te da se time sustav prilagođava suvremenim potrebama, uz jaču zaštitu prostora kao jednog od najvrjednijih nacionalnih resursa.

Posebnu pozornost javnosti izazvale su odredbe o urbanoj komasaciji, koje dio kritičara tumači kao mogućnost zadiranja u privatno vlasništvo. Bačić je pojasnio da urbana komasacija nije novost u hrvatskom zakonodavstvu te da je riječ o uobičajenom urbanističkom instrumentu koji se primjenjuje u nizu europskih država, s ciljem stvaranja funkcionalnih građevinskih parcela od postojećih nepravilnih čestica.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljevica je najavila da će tražiti ocjenu ustavnosti ako se izglasaju sporni zakoni