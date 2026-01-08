FREEMAIL
SJEĆATE LI SE OVOGA?

FNC odabrao najbolju borbu 2025. godine i oduševio fanove

FNC odabrao najbolju borbu 2025. godine i oduševio fanove
Foto: Denis Kapetanovic/pixsell

FNC u velikoj konkurenciji odabrao najbolje

8.1.2026.
18:57
M.G.
Denis Kapetanovic/pixsell
Fight Nation Championship (FNC), najveća MMA organizacija u jugoistočnoj Europi, odabrala je najbolju borbu 2025.

FNC je tijekom 2025. godine imao jako puno vrlo atraktivnih borbi, a u vrlo jakoj kojkurenciji najboljime je proglašen okršaj Miloša Janičića i Marka Bojkovića s FNC 23 priredbe u Beogradu 24. svibnja.

Sve mečeve s FNC 23 možete pogledati na Voyo.

Janičić, pobjednik u meču godine, je proglašen i najboljim borcem.

Bio je to meč oko kojega je vladao ogroman 'hype', a ukavezu je Janičić izdominirao dotad neporaženog Bojkovića i prometnuo se u jednu od najvećih zvijezda FNC-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovaj meč je opravdao sva očekivanja: Pogledajte jedan detalj iz borbe Janičića i Bojkovića

FncMmaMarko BojkovićMiloš Janičić
