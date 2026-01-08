FNC odabrao najbolju borbu 2025. godine i oduševio fanove
FNC u velikoj konkurenciji odabrao najbolje
Fight Nation Championship (FNC), najveća MMA organizacija u jugoistočnoj Europi, odabrala je najbolju borbu 2025.
FNC je tijekom 2025. godine imao jako puno vrlo atraktivnih borbi, a u vrlo jakoj kojkurenciji najboljime je proglašen okršaj Miloša Janičića i Marka Bojkovića s FNC 23 priredbe u Beogradu 24. svibnja.
Janičić, pobjednik u meču godine, je proglašen i najboljim borcem.
Bio je to meč oko kojega je vladao ogroman 'hype', a ukavezu je Janičić izdominirao dotad neporaženog Bojkovića i prometnuo se u jednu od najvećih zvijezda FNC-a.
