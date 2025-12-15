Bivša Darka Lazića progovorila o nasilju u vezi: 'Izvukao je život iz mene'

Gotovo četiri godine pjevačica Barbara Bobak (27) šutjela je o razlozima prekida veze s kontroverznim pjevačem Darkom Lazićem (34), no sada je prvi put javno progovorila i iznijela potresne detalje iz odnosa koji je, kako priznaje, ostavio trajne posljedice na nju.

U intervjuu za Scandal! pjevačica je isprva pokušala zadržati distancu i ne ulaziti preduboko u temu, no razgovor je u jednom trenutku postao pretežak. Barbara se slomila i kroz suze priznala da je u vezi s Darkom doživjela maltretiranje. Na početku razgovora osvrnula se na razdoblje kada ga je upoznala, ističući da tada nije bila svjesna svega što ga prati u javnosti.

"Do trenutka dok nisam ušla u estradu stvarno nisam bila upućena. Znala sam tko je on, ali nisam znala da je sve to uzelo toliko maha. Kada sam ga upoznala, bio je šarmantan, karizmatičan muškarac koji je pokazao interes za mene i tretirao me lijepo. Sve se dogodilo spontano", rekla je Barbara.

Nije prošlo bez posljedica

Dodala je kako u tom periodu nije pratila medije niti bila opterećena estradnim pričama. "Znala sam za njegovu prometnu nesreću i pjesme, ali sam studirala i stvarno nisam čitala novine", objasnila je.

Na pitanje kada je shvatila da stvari ne stoje onako kako je očekivala, kratko je odgovorila: "Vidjela sam kako stvari stoje i prekinula vezu".

Iskreno je priznala i da se danas kaje zbog tog odnosa.

"Naravno da se kajem. To nije bila veza koja je prošla bez posljedica. Ostala je na meni zauvijek. Pomirila sam se s tim da je to dio mog života, ali ako me pitate kajem li se – kajem se. Očekivala sam ono ponašanje s početka veze", rekla je pjevačica.

"To je školski primjer narcisoidnog poremećaja"

U jednom trenutku Barbara je odnos opisala i kroz prizmu psihološkog iskustva.

"Ne želim ulaziti u krajnosti niti sada, nakon toliko godina, iznositi sve detalje. Svjesna sam svega što sam doživjela. Nazvala bih to jednom stručnom dijagnozom – narcisoidni poremećaj, školski primjer", izjavila je.

Na pitanje novinara je li doživjela maltretiranje, s kratkim ali znakovitim odgovorom potvrdila je ozbiljnost situacije. "I to je jedna od definicija tog poremećaja", rekla je.

"Izvukao je život iz mene"

Najemotivniji trenutak uslijedio je kada je govorila o tome što joj je bilo najteže u tom razdoblju.

"To što je izvukao život iz mene. U ogledalu sam vidjela mučenu osobu. Voljela sam ga, jako. Znam što će sada proizaći iz svega ovoga, zato sam godinama izbjegavala ovu temu. Molim te da me ispoštuješ i da tu stanemo", rekla je kroz suze.

Na opasku novinara da je mislio kako je sve to već prevladala, Barbara više nije mogla zadržati emocije te se rasplakala, jasno pokazujući koliko su joj sjećanja na taj period i dalje bolna.

