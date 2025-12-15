Zastupnice o femicidu: 'Žene u Hrvatskoj govore jezikom obdukcijskih nalaza, osmrtnica...'

Saborska zastupnica Marija Lugarić (SDP) poručila je u ponedjeljak kako femicid mora biti spriječen, "zašto što može“, i kako ubijanje žena mora prestati, podsjetivši da je ovaj vikend ubijena još jedna žena, četvrta u 15 dana, 19. ove godine.

"Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila, ne alkohol, ne droga, nisu krive teške obiteljske okolnosti“, naglasila je zastupnica u saborskom govoru na slobodu temu.

Kazala je i kako institucije koje ne reagiraju na vrijeme, koje na femicid gledaju kao na izolirani incident, i politika koja nema sustavna rješenja, nije politika koja štiti žene.

Svako ubojstvo se može spriječiti

"Imamo dobre propise, no njihova provedba na terenu ne funkcionira na adekvatan način“, ocijenila je i pozvala nadležne državne institucije da dosljedno provode sve propis koji se odnose na suzbijanje nasilja nad ženama.

Naglasila je i kako okidači femicida postoje i kako svako nasilje i ubojstvo može biti spriječeno, navodeći kako su i u posljednjem ubojstvu, onom u Bedekovčini, "vrištali znakovi upozorenja“, muškarac je imao četiri kaznene prijave za nasilje u obitelji i dvije prekršajne. Takav čovjek ne može hodati naokolo s pištoljem, poručila je.

I Draženka Polović (Možemo) referirala se na isto ubojstvo: "I dok žene u Hrvatskoj žene govore jezikom obdukcijskih nalaza, sudskih presuda i osmrtnica, muškarci na trgovima kleče - ne za mir, solidarnost, nego za poredak u kojem su žene poslušne, tihe i podčinjene“, kazala je.

'Nisu krivi klečavci, već država'

Rekla je i kako "problem nisu molitelji, seksisti, antifeministi, muškarci koji mrze žene“, nego je to država koja im daje političku i simboličku moć. "

"Patrijarhat nije folklor, nije tradicija, identitet koji nam pod egidom duboke vjere želi podmetnuti agresivna hrvatska desnica, patrijarhat je politički projekt, projekt kontrole, hijerarhije u kojem su ženska tijela, glasovi i životi, valuta političkog trgovanja“, izjavila je Polović.

"Patrijarhat ne drži muškarce na koljenima, on želi držati žene na koljenima, a najviše se boji slobodne, obrazovne, solidarne žene“, kazala je.

Polović kaže i kako je klečanje na trgovima samo ritualni, simbolički izraz te ideologije, a da ga država tolerira, ako ne iz uvjerenja, onda iz kukavičluka.

"Institucije ove zemlje nisu stale uz žene, nisu stale uz ustav, stale su ili kleknule uz politiku pogodovanja crkvi i onima koji žele kontrolirat ženska prava“, navela je.

