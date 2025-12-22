Rukometaši i Glasnović slave, a naslov najbolje sportašice završio u širem obiteljskom krugu

Skijašica Zrinka Ljutić i džudašica Lara Cvjetko te strijelac Josip Glasnović sportaši su godine u izboru Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO).

Na kraju još jedne uspješne sportske godine Hrvatski olimpijski odbor (HOO) je po 32. put proglasio i nagradio najuspješnije sportašice, sportaše i trenere te dodijelio druga vrijedna priznanja, kao i Nagradu “Matija Ljubek” sportskim zaslužnicima za životno djelo. Na tradicionalnoj svečanosti Velikog dana hrvatskog sporta u Kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela The Westin dodijeljeno je 13 nagrada i priznanja.

Predsjednik HOO-a Zlatko Mateša i glavni tajnik Siniša Krajač izrazili su zadovoljstvo postignućima hrvatskih sportašica i sportaša u 2025. godini, a u prilog tome ide i broj osvojenih odličja hrvatskih predstavnika na velikim međunarodnim natjecanjima. Ukupno je u Hrvatsku stiglo 577 medalja, a samo iz seniorske konkurencije 311. Na spomenutim natjecanjima juniori su osvojili 200, a kadeti 66 odličja.

Čak 33 kandidature obilježile su izbor najuspješnijeg sportaša godine na izmaku, ali trofejni strijelac Josip Glasnović, svjetski i europski prvak u disciplini trap, ni trenutka nije bio dvojben. Naime, olimpijski pobjednik iz Rija 2016. dodao je ove godine u bogatu kolekciju još i ekipno svjetsko zlato te ekipno europsko srebro i broncu. Partneri u tim pothvatima bili su mu brat Anton Glasnović i Giovanni Cernogoraz.

Samo dvije kandidature manje stigle su u pojedinačnoj ženskoj konkurenciji, a sportašice godine su svjetska džudaška doprvakinja i vlasnica europske bronce Lara Cvjetko te senzacionalna osvajačica Malog kristalnog globusa u slalomu, skijašica Zrinka Ljutić. Budući da su im mame sestre, nekako se čini i pravičnim da naslov najbolje završi u širem obiteljskom krugu.

Iako se hrvatska rukometna "bajka“ dogodila početkom godine, sjaj svjetskog srebra, iskovanog u zagrebačkoj Areni, nije nimalo zgasnuo. Štoviše, rukometaši su, osim nagrade za najuspješniju momčad godine, dobili i priznanje za najvećeg sportskog promicatelja Hrvatske u svijetu. Zasluženi trofej završio je u rukama vođe novog reprezentativnog naraštaja Ivana Martinovića. Zanimljivo je da su se među 11 nominiranih za momčad godine našle čak četiri reprezentacije iz streljaštva, što samo svjedoči kakvu su berbu odličja imali naši strijelci u 2025. godini. Gotovo poslovično, tročlana samostrel reprezentacija konkurirala je i za žensku ekipu godine, ali naslov najuspješnijih ponijele su kuglačice, i to 10 članica hrvatske reprezentacije koja je u Mađarskoj obranila naslov svjetskih prvakinja.

Drugo mjesto u Europi i sedmo na svijetu, ovaj put u veslačkom četvercu bez kormilara, ponovno je na pozornicu dovelo braću Sinković, gotovo pretplatnike HOO-ove nagrade za najuspješniji sportski par, štafetu ili posadu. Ovom prigodom primili su je u društvu braće Lončarić, suveslača iz posade četverca. Još jedan odličan kvartet bio je itekako konkurentan za ovu nagradu - brončana plivačka štafeta (Hribar, Miljenić, Puhalović, Cvetko) s EP-a u 25-metarskim bazenima, ali rezultat je ostvarila u neolimpijskoj disciplini 4x50 metara.

Prije tri godine HOO je uveo i nagrađivanje sportašica i sportaša iz neolimpijskih sportova, a u žestokoj konkurenciji ovogodišnji laureati su Mirela Kardašević svjetska prvakinja i rekorderka u ronjenju na dah u bazenskim disciplinama, te Roko Doždor, dvostruki svjetski prvak - u kickboxingu i savateu.

Obilje sportskih uspjeha u 2025. godini zaoštrilo je izbor trenera godine i HOO je odlučio za 2025. godinu dodijeliti četiri ravnopravne nagrade predstavnicima struke iz olimpijskih sportova. Najbolji treneri iz pojedinačnih sportova su Amir Ljutić (skijanje), Dragan Crnov (džudo) i Branko Pereglin (streljaštvo), dok je taj naslov za momčadski sport ponio rukometni izbornik Dagur Sigurdsson. Uslijed njegove odsutnosti iz Hrvatske, nagradu je primio Denis Špoljarić. Premijerno od ove godine uvedeno je i nagrađivanje trenera u neolimpijskim sportovima, a prvi dobitnici su Ivan Drviš (ronjenje) i Mario Košar (kickboxing).

Veliku pozornost zaslužila je i HOO-ova nagrada za fair play skijaškom olimpijcu Filipu Zubčiću, koji je na utrci Svjetskog kupa u austrijskom Gurglu korektno prijavio da je tijekom prve slalomske vožnje „zahaklao“ vrata, što je bilo teško uočiti čak i na snimkama. Tako je ostao bez druge vožnje, ali s potezom koji je odjeknuo kao vrhunska fair play gesta.

Dobitnik posebnog priznanja za promicanje sporta je povjesničar sporta i istaknuti publicist Jurica Gizdić, koji nas je iznenada napustio prije mjesec dana. Posthumno priznanje autoru čak 94 knjige sportske tematike primio je njegov brat Ćiro Gizdić.

Tradicionalna HOO-ova Nagrada „Matija Ljubek“ sportskim zaslužnicima za životno djelo uručena je Nikoli Braliću (veslanje), Željku Jerkovu (košarka), Siniši Vitezu (streljaštvo/tenis), Branku Zemuniku (dizanje utega) i Gimnastičkom klubu Osijek Žito, točnije njegovu glavnom tajniku Tomislavu Markoviću. U ime nagrađenih zahvalio je veslački mag Nikola Bralić.

Svečanosti je nazočio i premijer Andrej Plenković, zajedno s ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom.

SVI LAUREATI HOO-a 2025.

NAJUSPJEŠNIJI SPORTAŠ

JOSIP GLASNOVIĆ (streljaštvo)

NAJUSPJEŠNIJA SPORTAŠICA

LARA CVJETKO (judo) i ZRINKA LJUTIĆ (skijanje)

NAJUSPJEŠNIJA SPORTSKA MOMČAD

HRVATSKA RUKOMETNA REPREZENTACIJA

(Dominik Kuzmanović, Ivan Pešić, Marin Jelinić, Zvonimir Srna, Tin Lučin, Marko Mamić, Domagoj Duvnjak, Luka Cindrić, Ivano Pavlović, Ivan Martinović, Luka Lovre Klarica, Mateo Maraš, Mario Šoštarić, Filip Glavaš, Veron Načinović, Marin Šipić, Josip Šimić, Leon Šušnja, Igor Karačić, David Mandić)

NAJUSPJEŠNIJA ŽENSKA SPORTSKA EKIPA

HRVATSKA KUGLAČKA REPREZENTACIJA

(Ana Bacan Schneider, Venesa Bogdanović, Valentina Gal, Amela Nicol Imširević, Matea Juričić, Sara Pejak, Paula Polanščak, Nataša Ravnić, Klara Sedlar, Anja Vicković)

NAJUSPJEŠNIJI SPORTSKI PAR, ŠTAFETA ILI POSADA

VESLAČKI ČETVERAC BEZ KORMILARA

(Martin i Valent Sinković, Patrik i Anton Lončarić)

NAJUSPJEŠNIJI HRVATSKI TRENER

AMIR LJUTIĆ (skijanje)

DRAGAN CRNOV (džudo)

BRANKO PEREGLIN (streljaštvo)

DAGUR SIGURDSSON (rukomet)

NAJUSPJEŠNIJA SPORTAŠICA U NEOLIMPIJSKIM SPORTOVIMA

MIRELA KARDAŠEVIĆ (ronjenje)

NAJUSPJEŠNIJI SPORTAŠ U NEOLIMPIJSKIM SPORTOVIMA

ROKO DOŽDOR (kickboxing/savate)

NAJUSPJEŠNIJI HRVATSKI TRENER IZ NEOLIMPIJSKIH SPORTOVA

IVAN DRVIŠ (ronjenje) i MARIO KOŠAR (kickboxing)

NAJVEĆI SPORTSKI PROMICATELJ HRVATSKE U SVIJETU

HRVATSKA MUŠKA RUKOMETNA REPREZENTACIJA

NAGRADA HOO-a ZA FAIR PLAY

FILIP ZUBČIĆ (skijanje)

POSEBNO PRIZNANJE HOO-a ZA PROMICANJE SPORTA

JURICA GIZDIĆ (posthumno)

NAGRADA HOO-a „MATIJA LJUBEK“ (za životno djelo)

NIKOLA BRALIĆ (Zagreb)

ŽELJKO JERKOV (Split)

SINIŠA VITEZ (Solin)

BRANKO ZEMUNIK (Zagreb)

GIMNASTIČKI KLUB OSIJEK ŽITO

