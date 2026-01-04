FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DVOSTRUKA POBJEDA /

Prekinuta je dominacija Shiffrin! Senzacionalna Švicarka poharala Kranjsku Goru

Prekinuta je dominacija Shiffrin! Senzacionalna Švicarka poharala Kranjsku Goru
×
Foto: Jure Makovec/afp/profimedia

Slalom je donio dvoboj Rast i 30-godišnje Amerikanke Mikaele Shiffrin

4.1.2026.
13:29
Hina
Jure Makovec/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Švicarska skijašica Camille Rast ostvarila je ovog vikenda u Kranjskoj Gori dvostruku pobjedu u Svjetskom kupu, nakon subotnjeg veleslaloma pobijedila je i u nedjeljnom slalomu.

Slalom je donio dvoboj Rast i 30-godišnje Amerikanke Mikaele Shiffrin koje su bile uvjerljivo najbolje u dvije odrađene vožnje. Na kraju je Rast pobijedila s 14 stotinki prednosti u odnosu na Shiffrin i time upotpunila savršeni vikend u Sloveniji.

Rast je ostvarila četvrtu pobjedu u karijeri u Svjetskom kupu, odnosno, bilo joj je ovo treće slavlje u slalomu. Shiffrin je ostala na 69. slalomskih slavlja u karijeri i ukupno 106. pobjeda.

Sve o skijanju čitajte na portalu Net.hr. 

Nakon devet slaloma u nizu bez postolja među najbolje tri se probila Švicarka Wendy Holdener koja je bila treća, a za sunarodnjakinjom Rast je zaostala čak jednu sekundu i 83 stotinke.

Loš dan za naše

Hrvatske skijašice Zrinka Ljutić i Leona Popović nezadovoljne su napustile skijalište ove nedjelje jer nisu uspjele izboriti drugu vožnju. Ljutić nije završila prvu vožnju nakon dvije velike pogreške, dok je Popović zauzela tek 46. mjesto.

Ljutić je time nastavila s lošom ovosezonskom formom u Svjetskom kupu te je upisala četvrto ispadanje u slalomskim utrkama. Prije Kranjske Gore ispadala je na slalomskim nastupima u austrijskom Gurglu, američkom Copper Mountainu i francuskom Courchevelu. Od plasmana ima šesto mjesto iz finskog Levija i osmo u austrijskom Semmeringu.

U ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa, kao i u slalomu, Shiffrin vodi ispred Rast. U ukupnom redoslijedu ima 120 bodova više, dok prednost u slalomu iznosi 218 bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka Ljutić nije zadovoljna, ali svi imamo velike nade u utrku slaloma

Skijanje Svjetski KupMikaela ShiffrinZrinka LjutićLeona PopovićKranjska Gora
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DVOSTRUKA POBJEDA /
Prekinuta je dominacija Shiffrin! Senzacionalna Švicarka poharala Kranjsku Goru