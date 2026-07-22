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TUŽAN KRAJ /

Olimpijski pobjednik koji je nastupao na sedam Igara pronađen mrtav na svojoj farmi

Olimpijski pobjednik koji je nastupao na sedam Igara pronađen mrtav na svojoj farmi
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Foto: Profimedia

Pronađen je bez svijesti na svojoj obiteljskoj farmi u ponedjeljak

22.7.2026.
17:08
Hina
Profimedia
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Dvostruki olimpijski prvak u veslanju Norvežanin Olaf Tufte umro je u dobi od 50 godina, priopćila je njegova obitelj.

Tufte je osvojio dvije zlatne medalje, srebrnu i brončanu tijekom svoje olimpijske karijere koja je trajala čak sedam Igara od Atlante 1996. do Tokija 2021.

Osvojio je zlato u samcu u Ateni 2004., a zatim ponovno četiri godine kasnije u Pekingu. Na Igrama u Tokiju natjecao se u četvercu u dobi od 45 godina, završivši na devetom mjestu. Na Svjetskom prvenstvu osvojio je dvije zlatne, jednu srebrnu i tri brončane medalje.

Pronađen je bez svijesti na svojoj obiteljskoj farmi u ponedjeljak, prema izjavi koju su citirali norveški mediji.

"Medicinsko osoblje brzo je stiglo na mjesto događaja i pružena mu je prva pomoć prije nego što je Tufte helikopterom prevezen u bolnicu, gdje je i preminuo“, navodi se u izjavi.

Nije bilo svjedoka incidenta niti sumnje na nesreću na radu, tvrdi policija.

VeslanjeOlimpijske IgreOlimpijski Pobjednik
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