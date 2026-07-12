Marquez nezaustavljiv u Njemačkoj: Nova pobjeda vratila ga u borbu za naslov prvaka

Španjolac Marc Marquez (Ducati) pobjednik je Velike nagrade Njemačke u klasi MotoGP, 11. utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu koja je održana na stazi Sachsenring

Za 33-godišnjeg Marqueza bila je to 76. pobjeda u MotoGP klasi, te ukupno 102. u karijeri u svim klasama svjetskog prvenstva, te čak 13. pobjeda na stazi Sachsenring. S novih 25 bodova približio se vodećima u ukupnom poretku nakon zahtjevne prve polovice sezone s brojnim padovima, odustajanjima i propuštenim utrkama.

Stariji od braće Marquez zadržao je vodstvu nakon starta, a neko vrijeme ga je uspješno pratio i mlađi brat Alex Marquez. Međutim, tempo starijeg brata očito je bio prejak, jer je Alex proklizao prije kraja desetog kruga i ostao izvan plasmana.

Talijan Fabio Di Giannantonio, do sada treći u ukupnom poretku, također je propustio priliku približiti se vrhu poretka nakon što se u petom krugu zaglavio u pijesku uz rub staze.

Marquez je ciljnu liniju prošao je ispred Japanca Aija Ogura i sunarodnjaka Raula Fernandeza.

"Jako sam zadovoljan. Ovo je za mene poseban trkaći vikend. Bio sam potpuno fokusiran cijelo vrijeme. U četvrtak sam rekao da ako želim biti u borbi za naslov prvaka, moram ovdje napasti," kazao je nakon utrke.

"Napadali smo i moramo to nastaviti činiti na stazama gdje smo jaki. Uspjeli smo u tome u posljednjih nekoliko utrka," dodao je 33-godišnji Španjolac.

U ukupnom poretku, Španjolac Jorge Martin ostaje na vrhu sa 208 bodova, slijedi ga Ogura, koji ima 194 boda, dok je Marc Marquez na trećem mjestu sa 190 bodova nakon što je pobijedio na tri od posljednje četiri utrke. Talijan Marco Bezzecchi pao je na četvrto mjesto sa 186 bodova.

U klasi moto2 i moto 3 slavili su Španjolci Ivan Ortola (R.O.M.E.A - MSI) i Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo). U ukupnom poretku klase moto2 vodi Španjolac Manuel Gonzalez (Dynavolt), dok je u najslabijem razredu vodeći Španjolac Maximo Quiles (Aspar).