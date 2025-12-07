Ovo je najluđi mogući scenariji za kraj nevjerojatne sezone. Nije se do sada nikada desio

Za sve ljubitelje sporta, utrka i adrenalina, danas je jedan od najbitnijih dana u godini. Velika utrka Abu Dhabija — kao kruna lude sezone u kojoj su trojica vozača pružala najbolje od sebe — donosi završni obračun u kojem sva trojica još uvijek mogu osvojiti titulu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U zadnju utrku sezone ulazimo s tri moguća prvaka — Landom Norrisom, Maxom Verstappenom i Oscarom Piastrijem — a moguć je i jedan ludi scenarij. Trenutačno je prvi Lando Norris s 12 bodova prednosti nad Nizozemcem Maxom Verstappenom, koji u Veliku nagradu Abu Dhabija kreće s prve startne pozicije, te 16 bodova prednosti nad trećim Oscarom Piastrijem. Dakle, ako Norris osvoji ovu utrku, titula mu je sigurna, no to nije jedini način da postane prvak.

Formula 1 od sljedeće godine na RTL-u i platformi VOYO!

Norris može biti prvak i ako završi četvrti ili peti, pod uvjetom da Verstappen ne pobijedi. Ako završi šesti ili sedmi, Norris se mora nadati da ni Verstappen ni Piastri ne pobijede u Abu Dhabiju. Pobjeda bilo kojeg od njih značila bi siguran gubitak naslova. Ali postoji i najluđe rješenje: primjerice, ako Verstappen bude drugi, a Norris sedmi, bili bi izjednačeni te bi se primijenio "tie-breaker".

U tom slučaju, prvak se određuje prema broju pobjeda u sezoni, koji je trenutačno jednak za sva tri vozača. Sljedeći kriterij je broj drugih mjesta, u čemu Norris ima veliku prednost i osvojio bi naslov. Ako, nakon računanja pobjeda i drugih mjesta, vozači i dalje budu izjednačeni, provjerio bi se broj trećih mjesta. Proces se nastavlja kroz četvrta, peta i sva sljedeća plasiranja sve dok se ne pronađe jasna razlika u rezultatima. S obzirom na iznimno tijesnu borbu, trostruko izjednačenje po broju bodova teoretski je moguće, iako vrlo malo vjerojatno.

Tekstualni prijenos Velike Nagrade Abu Dhabija pratite UŽIVO na portalu Net.hr.

Pravila bi sustavno uspoređivala sve plasmane na Velikim nagradama sve dok samo jedan vozač ne bude imao najbolji učinak na prvoj poziciji gdje se njihovi rezultati razlikuju. Povijesno gledano, prvenstvo Formule 1 nikada nije bilo odlučeno ovakvim sustavom izjednačenja na samom vrhu poretka. Ova jedinstvena borba za naslov 2025. stoga bi mogla postati presedan i prvi put da se ovo pravilo koristi za određivanje svjetskog prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Blažičko o nevjerojatnoj završnici F1 sezone: 'Ako on postane prvak, neće biti dobro'