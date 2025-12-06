Verstappen uoči uoči velikog finala: 'Napravio sam sve što sam mogao, sad slijedi borba'

Finalna utrka sezone Formule 1 je stigla. Pole position je osvojio Max Verstappen no to mu ne garantira osvajanje prvenstva, kao uostalom niti eventualna pobjeda u utrci.

"U Q3 temperatura staze pada i tu se onda može pritisnuti malo jače, a točno to smo i napravili. Pronašli smo još malo vremena u krugu i naravno da sam izuzetno sretan jer sam na prvom mjestu. To je jedino što sam mogao napraviti, zar ne? To je jedino što možemo kontrolirati", rekao je Nizozemac pa nastavio:

“Pokušavam do maksimuma iskoristiti ono što imam, a definitivno sam u kvalifikacijama to napravio. Ovdje trebate malo nagađati koliko će se staza poboljšati. Nikad niste sto posto sigurni hoće li upaliti, ali ja mislim da mi je definitivno pomoglo ono što smo promijenili na bolidu i bolje sam se osjećao u kvalifikacijama."

U Abu Dhabiju je posljednjih deset utrka dobio vozač koji je startao s prve pozicije. No, sve ovisi o Landu Norrisu koji će startati s drugog mjesta i postati prvak ako utrku završi u Top 3.

"Vidjet ćemo što možemo napraviti. Naravno, pokušat ću pobijediti u utrci, ali isto tako ću u mislima imati to da želimo osvojiti puno bodova i pokušati osvojiti prvenstvo. Trebamo i malo sreće s onim što će se događati iza nas", rekao je Verstappen pa zaključio:

"Naravno da sam uzbuđen i da se veselim borbi. Pokušat ću pobijediti, ali trebat ću i malu pomoć ili dozu sreće za osvajanje prvenstva. Večeras više nećemo razmišljati o tome, sutra ćemo promisliti. Ali to je kao pričanje o strategiji. Možete pričati sat ili dva, a onda nakon prvog kruga sve pada u vodu. Puno toga može ići vama u korist, ali i protiv vas."

Tekstualni prijenos od 14:00 sati u nedjelju, najvažnije utrke sezone pratite putem portala Net.hr