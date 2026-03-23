INCIDENT I DRAMA /

Centimetri su je dijelili od tragedije: Olimpijka prvi put pokazala ožiljak

Centimetri su je dijelili od tragedije: Olimpijka prvi put pokazala ožiljak
Foto: ANP, ANP/Alamy/Profimedia

Tijekom utrke zadobila je tešku ozljedu kada ju je klizaljka protivnice pogodila u lice, zbog čega je hitno prevezena na operaciju.

23.3.2026.
21:36
Sportski.net
Poljska olimpijka Camilla Sellier (25) doživjela je pravu dramu na Olimpijskim igrama u Italiji trenutak koji joj je mogao završiti karijeru, ali i imati puno teže posljedice.

Tijekom utrke zadobila je tešku ozljedu kada ju je klizaljka protivnice pogodila u lice, zbog čega je hitno prevezena na operaciju. Dramatični trenuci sa staze nastavili su se u operacijskoj sali, gdje su liječnici uspjeli sanirati ozbiljnu ozljedu.

Nakon nekoliko tjedana oporavka, tijekom kojih se nije javno pojavljivala, Sellier je odlučila prvi put stati pred javnost i pokazati ožiljak na lijevoj strani lica, trajni podsjetnik na incident koji joj je promijenio život.

 

 

 

 

Uz fotografiju objavljenu na društvenim mrežama, poslala je snažnu poruku:

"Znam da ću jednog dana pogledati ovu fotografiju i sjetiti se da sam jača nego što sam ikada vjerovala. Hvala vam na svim riječima podrške, željela sam samo reći da sam dobro."

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska reprezentacija u Americi: Spremni za najveće testove do Svjetskog prvenstva?

Olimpijske IgreOporavakTeška Ozlijeda
