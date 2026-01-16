FREEMAIL
EP U VATERPOLU /

Odigrane prve utakmice drugog kola u Beogradu

Odigrane prve utakmice drugog kola u Beogradu
Foto: Pedja Milosavljevic/starsport/shutterstock Editorial/profimedia

Srbija je na drugom mjestu skupine E s osam bodova, odnosno bodom manje od idućeg protivnika Mađarske

16.1.2026.
22:31
Hina
Pedja Milosavljevic/starsport/shutterstock Editorial/profimedia
U posljednjoj utakmici prvog dana drugog dijela grupne faze na Europskom prvenstvu vaterpolista u Beogradu domaćin Srbija je pobijedila Francusku s 14-10 (4-2, 5-2, 3-2, 2-4) i došla na drugo mjesto u skupini E.

Srbiju je do pobjede predvodio Radomir Drašović s tri pogotka, a četvorica igrača su postigli po dva gola. Thomas Vernoux je s četiri pogotka bio najbolji strijelac u francuskoj reprezentaciji.

U ranije odigranim utakmicama Španjolska je s 14-6 nadigrala Crnu Goru, a Mađari su sa 16-11 bili bolji od Nizozemaca. Mađarska je na vrhu ljestvice s devet bodova, a Srbija je druga s bodom manje. Španjolska je na trećem mjestu sa šest bodova Crna Gora je četvrta s tri boda, a peta je Nizozemska s jednim bodom. Bez bodova je Francuska. Prva i druga reprezentacija iz skupine će na kraju ove faze natjecanja izboriti plasman u polufinale.

U subotu će započeti natjecanje u skupini F, u kojoj su na vrhu Italija i Grčka sa po šest bodova iz prvog kruga, a Hrvatska je na trećem mjestu s tri boda. Hrvatski vaterpolisti će od 20.30 sati igrati protiv Rumunjske, koja je također prenijela tri boda.

