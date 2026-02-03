Djevojke doznale da su igri dva Savršena: 'Koji Karlo? Koji Petar? Bit će kaos!'

„Kakav vam je bio spoj s Petrom?“ zanimalo je Tenu, a Jelena G. je prekinula graju i rekla: „S kojim Petrom?“ Nastalo je komešanje, neke su mislile da se djevojke samo šale, no ubrzo su shvatile da će se družiti s dva Gospodina Savršena. „Bit će kaos“, zaključuje Andrea dok Jelena G. priznaje: „Jedva čekam vidjeti kakav je drugi Gospodin Savršeni.“

Od samog ulaska u vilu počinje odmjeravanje snaga. „Kad su djevojke krenule ulaziti, htjela sam reći - zatvorite vrata, molim vas“, poručuje Iva. Karakteri će brzo izaći na površinu, a Maja zaključuje ono što svi osjećaju: „Vidim da su djevojke spremne na sve i idu do zadnje kapi krvi.“

Show tek počinje, a atmosfera je već prilično napeta - djevojke se tek upoznaju, dojmovi sa spojeva su svježi, a prve ruže već su na stolu. Zašto će sve eskalirati na prvom cocktail party - ne propustite pogledati večeras u 21.15 sati na RTL-u!

POGLEDAJTE VIDEO: Prisjetili smo se doba kad je himna rukometaša bila Morska Vila, a nogometaše dočekivala Severina