FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVI DETALJI /

Čolić se nalazio u kući kada je bačena bomba? Evo tko je sve bio s njim, objavljene prve fotografije

Čolić se nalazio u kući kada je bačena bomba? Evo tko je sve bio s njim, objavljene prve fotografije
×
Foto: Antonio Ahel/pixsell

Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena je bomba, a očevid na mjestu događaja obavljaju policija i tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu

3.2.2026.
12:37
Hot.hr
Antonio Ahel/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U trenutku kada je bačena bomba na kuću Zdravka Čolića (74) na Dedinju, u vili su bili pjevač, njegova supruga Aleksandra i mlađa kći Lara (19), doznaje Telegraf.rs.

Čolić se nalazio u kući kada je bačena bomba? Evo tko je sve bio s njim, objavljene prve fotografije
Foto: S.s./pixsell

Kako navodi izvor, u trenutku detonacije oni su spavali, a strašan zvuk ih je probudio. Čolina starija kći Una jedina nije bila u kući u trenutku drame.

Čolić se nalazio u kući kada je bačena bomba? Evo tko je sve bio s njim, objavljene prve fotografije
Foto: Antonio Ahel/pixsell

Čolić se nalazio u kući kada je bačena bomba? Evo tko je sve bio s njim, objavljene prve fotografije
Foto: Nikola Cutuk/pixsell

Pričinjena ogromna materijalna šteta

Kako piše spomenuti medij, na prvim fotografijama vide se oštećenja na fasadi vile, kao i uništeni dio zaštitne ograde i zelenila ispred same kuće. 

Potraga za napadačem

Policija trenutno preuzima snimke sa svih nadzornih kamera u ulici i na samoj vili kako bi se ušlo u trag osobi koja je bacila bombu. Motiv napada za sada ostaje potpuna misterija, s obzirom na to da proslavljeni pjevač nikada nije bio povezan sa sukobima.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Prisjetili smo se doba kad je himna rukometaša bila Morska Vila, a nogometaše dočekivala Severina

Zdravko čolićBomba
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOVI DETALJI /
Čolić se nalazio u kući kada je bačena bomba? Evo tko je sve bio s njim, objavljene prve fotografije