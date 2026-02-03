Čolić se nalazio u kući kada je bačena bomba? Evo tko je sve bio s njim, objavljene prve fotografije

U trenutku kada je bačena bomba na kuću Zdravka Čolića (74) na Dedinju, u vili su bili pjevač, njegova supruga Aleksandra i mlađa kći Lara (19), doznaje Telegraf.rs.

Kako navodi izvor, u trenutku detonacije oni su spavali, a strašan zvuk ih je probudio. Čolina starija kći Una jedina nije bila u kući u trenutku drame.

Pričinjena ogromna materijalna šteta

Kako piše spomenuti medij, na prvim fotografijama vide se oštećenja na fasadi vile, kao i uništeni dio zaštitne ograde i zelenila ispred same kuće.

Potraga za napadačem

Policija trenutno preuzima snimke sa svih nadzornih kamera u ulici i na samoj vili kako bi se ušlo u trag osobi koja je bacila bombu. Motiv napada za sada ostaje potpuna misterija, s obzirom na to da proslavljeni pjevač nikada nije bio povezan sa sukobima.

