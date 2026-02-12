FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
legenda u odlasku /

Očeva izjava zapalila svijet skijanja nakon teške nesreće Vonn: Evo što je rekao

Očeva izjava zapalila svijet skijanja nakon teške nesreće Vonn: Evo što je rekao
×
Foto: Handout/afp/profimedia

Mnogi u svijetu zimskih sportova teško prihvaćaju pomisao da bi to mogao biti kraj karijere...

12.2.2026.
19:23
Sportski.net
Handout/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američka skijaška ikona Lindsey Vonn (41) i dalje se oporavlja u bolnici u Trevisu nakon teškog pada na spustu u Cortini d’Ampezzo prošle nedjelje. Na društvenim mrežama otkrila je da je u srijedu prošla i treću operaciju lijeve noge, koja je teško stradala u nesreći.

Javila se iz bolničke sobe, s metalnim fiksatorom u nozi, priznajući da oporavak ne ide željenom brzinom, ali da ostaje optimistična.

"Zahvat je prošao dobro. Danas riječ ‘uspjeh’ za mene znači nešto sasvim drugo nego prije nekoliko dana. Idem naprijed, polako, ali sigurna sam da ću se izvući", poručila je Vonn te zahvalila liječničkom timu i obitelji na podršci.

Do nesreće je došlo već 13 sekundi nakon starta utrke u Cortini, kada je izletjela sa staze. Zbog teškog i složenog prijeloma potkoljenice hitno je prevezena helikopterom u bolnicu. Sve se dogodilo samo devet dana nakon što je na treningu zadobila još jednu ozbiljnu ozljedu – puknuće prednjih križnih ligamenata.

Dok traje njezina borba za oporavak, oglasio se i njezin otac Alan Kildow, koji je za Associated Press dao vrlo jasan stav:

"Što se mene tiče, Lindsey više neće nastupiti ni u jednoj utrci dok god imam riječ u tome."

Ipak, mnogi u svijetu zimskih sportova teško prihvaćaju pomisao da bi to mogao biti kraj karijere skijašice koja je u Svjetskom kupu ostvarila 84 pobjede i ostavila dubok trag u povijesti alpskog skijanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

 

Lindsey VonnZimske Olimpijske Igre 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx