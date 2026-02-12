Očeva izjava zapalila svijet skijanja nakon teške nesreće Vonn: Evo što je rekao

Američka skijaška ikona Lindsey Vonn (41) i dalje se oporavlja u bolnici u Trevisu nakon teškog pada na spustu u Cortini d’Ampezzo prošle nedjelje. Na društvenim mrežama otkrila je da je u srijedu prošla i treću operaciju lijeve noge, koja je teško stradala u nesreći.

Javila se iz bolničke sobe, s metalnim fiksatorom u nozi, priznajući da oporavak ne ide željenom brzinom, ali da ostaje optimistična.

"Zahvat je prošao dobro. Danas riječ ‘uspjeh’ za mene znači nešto sasvim drugo nego prije nekoliko dana. Idem naprijed, polako, ali sigurna sam da ću se izvući", poručila je Vonn te zahvalila liječničkom timu i obitelji na podršci.

Do nesreće je došlo već 13 sekundi nakon starta utrke u Cortini, kada je izletjela sa staze. Zbog teškog i složenog prijeloma potkoljenice hitno je prevezena helikopterom u bolnicu. Sve se dogodilo samo devet dana nakon što je na treningu zadobila još jednu ozbiljnu ozljedu – puknuće prednjih križnih ligamenata.

Dok traje njezina borba za oporavak, oglasio se i njezin otac Alan Kildow, koji je za Associated Press dao vrlo jasan stav:

"Što se mene tiče, Lindsey više neće nastupiti ni u jednoj utrci dok god imam riječ u tome."

Ipak, mnogi u svijetu zimskih sportova teško prihvaćaju pomisao da bi to mogao biti kraj karijere skijašice koja je u Svjetskom kupu ostvarila 84 pobjede i ostavila dubok trag u povijesti alpskog skijanja.

