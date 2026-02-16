Svi su očekivali dominaciju slavne Slovenke, ali jedna joj je djevojka uzela sve

Norvežanka Anna Odine Stroem osvojila je zlato u disciplini skijaški skokovi na velikoj skakaonici na ZOI u Predazzu.

Njezina sunarodnjakinja Eirin Maria Kvandal osvojila je srebro, a vodeća u ukupnom poretku Svjetskog kupa Slovenka Nika Prevc broncu.

Stroem je do drugog zlata - slavila je i na maloj skakaonici - došla skokovima od 130 i 132 metra, što joj je donijelo 284.8 bodova. Kvandal je vodila nakon prve serije, a iako je u drugoj seriji skočila 133.5 metara, zaostala je 2.1 bod za Stroem.

Prevc je u prvoj seriji bila tek peta, ali joj je skok od 127.5 metara donio bodovnu prednost u odnosu na suparnice i nakraju broncu, treću medalju na ovim Igrama nakon zlata u mješovitoj konkurenciji i srebra na maloj skakaonici.

