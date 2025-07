Povratak Schumachera u Formulu 1? Iduće godine mogao bi nastupati za novu momčad na gridu

Sin Michaela Schumachera, Mick, mogao bi se vratiti u Formulu 1 iduće sezone nakon što je posljednju put nastupio za Haas 2022. godine.

Otada je bio rezervni vozač za Mercedes i McLaren, a sljedeće godine mogao bi biti prvi vozač u novoj momčadi Cadillaca koja je pod sponzorstvom General Motorsa i od iduće godine će biti 11. momčad Formule 1. "Da, naravno, razgovori su u tijeku. Komunikacija je do sada bila vrlo pozitivna. Već su zaposlili fantastičan broj ljudi za taj projekt. Čast mi je biti dio toga, pregovarati s njima i odlična je pozicija u kojoj se nalazim", komentirao je 26-godišnji Mick.

'On je jedan od vozača na popisu'

Schumacher mlađi je u F1 počeo 43 utrke, a najbolja mu je pozicija šesto mjesto. Prošle sezone je vozio za momčad Alpine u World Endurance Championshipu, a iako su Sergio Perez i Valtteri Bottas favoriti za momčad Cadillaca, šef Graeme Lowdon ne skriva svoju simpatiju prema Micku.

„Mick je sjajan. On je jako drag dečko, jako mi se sviđa. Sad sam ga bolje upoznao. Još je mlad, ali već ima iskustva u F1. Naravno, to je bilo davno, ali je ostao unutra. To nam se stvarno sviđa, nije stranac momčadi. Zna gdje stojimo, imam puno pozitivnih stvari za reći o Micku. On je zasigurno jedan od vozača na popisu, ali moram reći i da je popis prilično dug", prenosi Sun riječi Lowdona.

