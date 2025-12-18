Max Verstappen se odlučio na promjenu, vraća se staroj ljubavi

Nakon što je Lando Norris u napetoj završnici sezone 2025. prekinuo njegovu četverogodišnju dominaciju, Max Verstappen ulazi u novu eru. Nizozemac ne samo da je ranije tijekom godine potvrdio ostanak u Red Bullu unatoč brojnim glasinama, već je sada otkrio i da će od sezone 2026. na svom bolidu nositi novi startni broj. Umjesto prepoznatljivog broja 33, Verstappen je odabrao broj tri.

Povratak prvoj želji

Odluka o promjeni broja nije došla slučajno. Verstappen je u razgovoru za nizozemski Viaplay objasnio kako je broj tri oduvijek bio njegov favorit, odmah uz broj jedan koji je rezerviran za aktualnog prvaka. Kada je 2015. godine debitirao u Formuli 1, željeni broj već je bio zauzet od strane njegovog tadašnjeg kolege Daniela Ricciarda. Zbog toga se odlučio za broj 33, u šali govoreći kako on donosi "dvostruku sreću".

Sada, nakon što je Norris osvojio naslov i preuzeo pravo na korištenje broja jedan, Verstappen se našao pred izborom. "Neće biti broj 33. Moj najdraži broj oduvijek je bio tri. Broj 33 je bio u redu, ali jednostavno mislim da jedna trojka izgleda bolje od dvije", izjavio je četverostruki svjetski prvak. "Uvijek sam govorio da predstavlja dvostruku sreću, ali svoju sreću u Formuli 1 već sam imao."

Promjena je postala moguća zahvaljujući nedavnim izmjenama pravila FIA-e koja vozačima dopuštaju promjenu trajnih brojeva tijekom karijere, ali i dobroj volji Daniela Ricciarda. Australac, koji je karijeru završio 2024. godine, dao je svoj pristanak da Verstappen preuzme njegov bivši broj prije isteka dvogodišnjeg perioda u kojem je broj, prema pravilima, bio rezerviran.

Budućnost u Red Bullu ipak nije bila upitna

Ova odluka dolazi nakon sezone pune nagađanja o Verstappenovoj budućnosti. Zbog unutarnjih previranja u Red Bullu, uključujući i odlazak dugogodišnjeg šefa Christiana Hornera, te otvorenih poziva iz Mercedesa, dugo se spekuliralo o mogućem prijevremenom odlasku iz momčadi. Ipak, Nizozemac je još u srpnju potvrdio da ostaje vjeran svojoj ekipi. "Vrijeme je da zaustavimo sve glasine. Za mene je uvijek bilo prilično jasno da ostajem", poručio je tada, prekinuvši višemjesečnu sagu.

Iako je njegova budućnost za 2026. osigurana, u Red Bullu navodno postoji određena nervoza oko toga kako će Verstappen prihvatiti novu eru tehničkih pravila. Poznato je da je izrazio zabrinutost oko novih bolida, izjavivši da bi mogao napustiti sport ako utrkivanje ne bude "zabavno". Njegov interes za druge kategorije motorsporta potvrđuje i nedavni GT test u Portugalu, gdje je vozio Mercedes-AMG GT3 bolid.

Odluka o promjeni broja simboličan je početak novog poglavlja. S potvrđenim mjestom u momčadi i novim brojem na bolidu, četverostruki prvak okreće se budućnosti i izazovima koje donose nova pravila, spreman za nastavak borbe za vrh Formule 1.

