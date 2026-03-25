GLAVU GORE /

Iza Zrinke Ljutić je sezona za zaborav: 'Moram se maknuti'

Iza Zrinke Ljutić je sezona za zaborav: 'Moram se maknuti'
Foto: Action Press/Shutterstock Editorial/Profimedia

Više je od sebe očekivao i najbolji hrvatski slalomaš Samuel Kolega

25.3.2026.
17:59
Hina
Action Press/Shutterstock Editorial/Profimedia
U srijedu je u norveškom Hafjellu završila sezona Svjetskog kupa u alpskom skijanju, za Zrinku Ljutić osvajanjem 13. mjesta u velelsalomu, a za Samuela Kolegu 18. mjestom u slalomu.

"Još jedna sezona je iza mene. Danas sam bila zadovoljna s puno dijelova vožnje. Svakako sam htjela više, mislim da sam mogla rezultatski više, ali skijaški je bilo stvarno vrlo dobro. Bilo je nekih detalja koji su me koštali malo vremena, a bile su male razlike. U novu sezonu nosim sa sobom dobar osjećaj iz veleslaloma", rekla je Zrinka Ljutić koja je završila na devetom mjestu u redoslijedu veleslaloma.

Ono što prošlogodišnju osvajačicu Malog globusa u slalomu boli je slalomski učinak - samo 79 osvojenih bodova i 23. mjesto.

"Što se slaloma tiče - brišem ovu sezonu. Pokušat ću ovo što sam naučila i proživjela iskoristiti za dalje. Moram se odmoriti, maknuti od slaloma, naći opet užitak u skijanju slaloma. Sigurna sam da će to doći, samo mi treba malo vremena", zaključila je 22-godišnja Zagrepčanka.

Više je od sebe očekivao i najbolji hrvatski slalomaš Samuel Kolega.

"Sezona je bila duga, nije bila ni lagana. Ovo finale može dobro sažeti cijelu sezonu - uglavnom dobro skijanje, s nekim glupim pogreškama i, nažalost, ne dovoljno konstantna da bih završio u Top 15, što je opet bio cilj", rekao je 27-godišnji hrvatski reprezentativac.

Iako je u Hafjellu ostao bez bodova, pronašao je materijala za optimizam.

"Borba ide dalje. Završili smo u Top 30, to je dobro. Druga vožnja ovdje je bila dobra, imao sam drugo vrijeme. Znam da mogu više od ovoga i to mi je cilj pokazati iduće godine", poručio je Kolega.

POGLEDAJTE VIDEO: Modna dizajnerica hvali Francuze: 'Odlično su odjeveni, to mladi nose danas'

Zrinka LjutićSamuel KolegaSkijanje Svjetski Kup
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
