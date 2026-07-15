Emotivna objava Lindsey Vonn: 'Svima ćeš nedostajati'

Bivši američki alpski skijaš TJ Lanning umro je početkom srpnja u Utahu u 42. godini života. Uzrok smrti nije poznat, a od američkog skijaša se emotivno oprostila i Lindsey Vonn.

"Poznajemo se još od naše dvanaeste godine”, napisala je Vonn na svojoj Instagram priči. "Dijelili smo mnoge uspomene na planini. Nadam se da si pronašao mir, prijatelju moj. Svima ćeš nam nedostajati. Dok se ponovno ne sretnemo", napisala je legendarna američka skijašica.

Foto: Screenshot/Instagram/Lindseyvonn

TJ Lanning je bio vrlo talentirani junior u slalomu i superveleslalomu, ali nikada nije ostvario značajnije uspjehe u seniorskom skijanju. Ipak, nastupio je 42 puta u Svjetskom kupu i 49 puta u Europskom kupu, a skijao je i na tri Svjetska prvenstva. Najbolji rezultat u Svjetskom kupu mu je deveto mjesto u spustu u Lake Louisu 2008. godine. 2009. bio je primoran prekinuti karijeru nakon teške ozljede vrata.

Nakon toga se posvetio trenerskom poslu. "Duboko smo ožalošćeni odlaskom TJ-a Lanninga, bivšeg alpskog skijaša američke reprezentacije i trenera čiji je utjecaj na naš sport daleko nadmašio njegove natjecateljske godine. U ovim teškim trenucima naše su misli uz njegovu obitelj, prijatelje i djecu", stoji u službenoj objavi Američkog skijaškog i Snowboard saveza.