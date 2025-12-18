FREEMAIL
velika šteta /

Svjetski prvak ostao bez Olimpijskih igara nakon kobne ozljede koljena

Svjetski prvak ostao bez Olimpijskih igara nakon kobne ozljede koljena
Foto: Ezra Shaw/getty Images/profimedia

No, u studenome je na treningu ozlijedio koljeno te je morao na operaciju zbog koje će propustiti priliku da debitira na olimpijskim igrama.

18.12.2025.
16:57
Hina
Ezra Shaw/getty Images/profimedia
Kanadski snowboarder Liam Brearley (22), svjetski prvak u spustu s preprekama, operirao je koljeno te će propustiti Zimske olimpijske igre Milano - Cortina, koje se održavaju od 6. do 22. veljače.

U spustu s preprekama natjecatelji izvode akrobatske figure, a Brearley je naslov svjetskog prvaka u toj disciplini osvojio u ožujku u Švicarsko i tako je stekao vizu za nastup na olimpijskim igrama. No, u studenome je na treningu ozlijedio koljeno te je morao na operaciju zbog koje će propustiti priliku da debitira na olimpijskim igrama.

"Nakon što sam razmotrio sve opcije odlučio sam se za operaciju i zbog toga ću propustiti predstojeće Zimske olimpijske igre. Teško je riječima opisati koliko me to boli, jer nastup na olimpijskim igrama bio je moj životni san. Sada se moram fokusirati na oporavak kako bi se vratio još jači i motiviraniji", objavio je kanadski snowboarder.

