Bivša zvijezda Milana otvorila dušu: 'Ibrahimović nas je tukao na treninzima'

Francuski nogometni reprezentativac i bivša zvijezda Milana, Théo Hernández, u velikom i iskrenom intervjuu za Gazzetta dello Sport progovorio je o svom gorkom odlasku s San Sira. Nakon šest godina u crveno-crnom dresu, Hernández je ljetos prešao u saudijski Al Hilal, no tek je sada otkrio da je na odlazak bio praktički prisiljen unatoč želji da ostane u klubu koji voli.

Godine ljubavi i iznenadni kraj

Théo Bernard François Hernandez, rođen 6. listopada 1997., stigao je u AC Milan u srpnju 2019. i brzo postao jedan od najboljih lijevih bekova na svijetu te miljenik navijača. Tijekom šest godina u klubu upisao je 262 nastupa, postigao 34 gola i dodao 45 asistencija, a bio je i ključni igrač u osvajanju Scudetta u sezoni 2021./2022. Ipak, idila je naglo prekinuta.

"Bih li ikad otišao? Nikad. Moj prioritet bio je ostanak", započeo je Hernández, odbacivši medijske napise o svojim pretjeranim zahtjevima za povišicom. "Govorili su da tražim nerealne iznose za produljenje ugovora, da forsiram transfer... sve je to laž."

Pravi razlog odlaska, tvrdi, bio je ultimatum uprave. "Zaslužio sam bolji tretman. Neki su me suigrači nagovarali da ostanem, ali kada te direktor nazove i kaže 'ako ostaneš ovdje, izbacit ćemo te iz momčadi', što mogu učiniti? Potražim nešto drugo."

'Nakon Maldinija sve je krenulo nizbrdo'

Francuz smatra da su se stvari u klubu drastično promijenile odlaskom Paola Maldinija, legende koja ga je i dovela u Milan.

"Kad sam stigao, tu su bili Massara, Boban i Maldini, moj idol. Ibra je vrhunski, ali nakon što je Paolo otišao, sve se promijenilo nagore", rekao je Hernández, prisjetivši se kako su on i kapetan Calabria jednom prilikom na trening u Milanello došli u Maldinijevim dresovima. "Nekima se to nije svidjelo. Uništili su simbol kluba ni zbog čega. Osim Ibre, osjeti se nedostatak 'milanizma'."

Ibrahimovićeva škola

Unatoč svemu, godine u Milanu opisao je kao "čarobne, neponovljive, srcedrapajuće". Posebno se osvrnuo na utjecaj Zlatana Ibrahimovića.

"Na treningu nas je tukao, uništavao. Ali za naše dobro", rekao je kroz smijeh. Prisjetio se i kako mu je Zlatan, nakon što se vratio s odmora "malo deblji", rekao: "Kamo ćeš s 90 kila ovdje?". Ipak, Ibrahimović ga je motivirao. "Rekao mi je da sam snažan i da moram postati najbolji, ali da moram naporno raditi. Uvijek nam daje hrabrost i savjete."

Iako je sada sretan u Rijadu pod vodstvom Simonea Inzaghija, srce je ostalo u Milanu. Na pitanje bi li se vratio, odgovor je bio jasan: "Sada želim pobjeđivati ovdje. Ali dok su ondje određeni ljudi, neću se vratiti." Ipak, ljubav prema navijačima ostaje. "Da Milan osvoji Scudetto? Slavio bih među navijačima."

