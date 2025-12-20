FREEMAIL
TUŽNA VIJEST /

Sin poznate britanske glumice preminuo u 31. godini, majka se oprostila dirljivim riječima
Foto: Xposureuk/backgrid Uk/profimedia

Vijest o smrti mladog glumca brzo se proširila društvenim mrežama

20.12.2025.
16:28
Hot.hr
Xposureuk/backgrid Uk/profimedia
Debbie Rush (59), britanska glumica najpoznatija po ulozi Anne Windass u seriji Coronation Street, objavila je tužnu vijest da je njezin sin, glumac William Rush (31), preminuo 17. prosinca. Vijest je podijelila s javnošću emotivnom objavom na društvenim mrežama, opisujući gubitak kao nezamislivu bol za cijelu obitelj.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Kao obitelji, srca su nam potpuno slomljena i ne postoje riječi koje mogu opisati dubinu našeg gubitka. William će uvijek biti voljen, zauvijek će nam nedostajati i uvijek će biti u našim srcima“, napisala je glumica.

Dirljiv čin koji ostaje kao ostavština

Debbie Rush u objavi je otkrila i da je njezin sin bio donor organa, istaknuvši da je tom odlukom „darovao nadu i život drugim obiteljima“. Naglasila je kako je riječ o činu koji savršeno opisuje njegovu dobrotu, suosjećanje i velikodušan duh.

„Dao je najdragocjeniji dar od svih“, poručila je, dodajući da će njegova ljubav i briga za druge zauvijek živjeti kroz ljude kojima je pomogao.

Karijera započeta u mladosti

William Rush proslavio se ulogom Josha Stevensona u BBC-jevoj dramskoj seriji Waterloo Road, u kojoj je nastupio u 168 epizoda između 2009. i 2013. godine. Tijekom karijere pojavljivao se i u serijama Grange Hill, Shameless i Casualty, gradeći stabilan put na britanskoj televiziji.

Odrastao je u glumačkoj obitelji te se školovao na Manchester School of Acting, a s majkom je dijelio i set serije Coronation Street. Osim glume, okušao se i u glazbi te je 2016. sudjelovao u talent showu The X Factor, gdje je stigao do faze bootcampa.

Nakon objave vijesti o njegovoj smrti, društvene mreže ispunile su poruke sućuti kolega i prijatelja. Uzrok smrti zasad nije poznat, a obitelj je zamolila za privatnost u ovom teškom razdoblju.

